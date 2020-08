Vo Veľkom Bánhedeši sa rozprúdil život

Uverejnené: piatok, 21. august 2020, 05:20

Prvé augustové dni už nenechali nikoho obsedieť vo Veľkom Bánhedeši. Slovenská národnostná samospráva naštartovala svojím prvým zasadnutím svoje okolie. Na klubové popoludnie prišli nielen členovia Spolku pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši, ale aj tí občania dediny, ktorí so Spolkom alebo samosprávou pociťujú nejakú spolupatričnosť.

Predseda slovenského voleného zboru Ján Pepó informoval prítomných o návrhoch samosprávy, aby sa aspoň čiastočne mohli nahradiť podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v predchádzajúcom polroku. Program akcií občianskych organizácií sa úplne rozpadol, veď nebol Občiansky majáles, ani Paprikový festival, ani podujatia slovenskej samosprávy. Takpovediac klubové „zasadnutie“ preto prilákalo po spoločenskom živote bažiacich Bánhedešanov. Možno aj to zohrávalo svoju úlohu, že sa rozniesla správa o svadobnom barančekovi. Tesne pred vydaním 4. dielu Bánhedešských zošitov venovaným slovenským svadobným a pohrebným zvykom vo Veľkom Bánhedeši vysvitlo, že sa ešte nájde miesto na jednu fotografiu. Tri členky Spolku, šikulky, ktoré vyšívajú, šijú, patchworkujú, pečú, aj inak tvoria, zobrali 95 vajec na piškótu, 20 vajec do krému a upiekli svadobný koláč radostník, vo Veľkom Bánhedeši v tvare obrovskej torty, na ktorej sedí baranček ako na tróne. Z bielkov, a po novom aj zo šľahačky, vyšľahali „kožuštek“ 30-centimetrového barančeka. Huňaté jahňa dôvtipne zmajstrované z piškótovej rolády, s očkami, uškami a mašľou okolo krku, sedelo na podlhovastej torte, merajúcej vari aj pol metra. Tortu odfotografovali a bude ilustráciou do knižky, ale hriech by bolo takéto efektné dielo neskonzumovať. Aj ho účastníci besedy pekne zjedli. Do náhle usporiadanej spontánnej partie sa pridal aj podpredseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku František Zelman. Páčilo sa mu, čo videl a bol nadšený, že z jedného večera na druhý, po odkaze cez sociálne siete, sa priam spontánne stretne na besede hádam zo štyridsať ľudí.

...

Erika Trenková

Foto: Jola Pepóová

