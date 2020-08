Vernisáž a veselica v Békešskej Čabe

Uverejnené: piatok, 28. august 2020, 05:31

V predvečer maďarského štátneho sviatku svätého Štefana, Dňa ústavy a nového chleba sa v Slovenskom pamätnom dome v Békešskej Čabe konala vernisáž výstavy viac ako 30 veľkoplošných fotografií svadobných ľudových krojov Slovákov v Maďarsku. V preplnenej Áchimovej sále ju otvoril predseda Slovenskej samosprávy v Békešskej Čabe Ondrej Kiszely.

Popri ďalších informáciách prítomným prezradil, že fotografie zaznamenávajú svadobný odev Slovákov žijúcich v rôznych kútoch Maďarska. Dodal tiež, že obrázky predstavujúce širokú paletu slávnostných šiat našej národnosti v Maďarsku boli privezené do dolnozemskej metropoly v snahe ukázať časť nášho bohatého dedičstva a tiež podčiarknuť ďalšiu, nesmierne vzácnu udalosť. V tých dňoch bol totiž privezený do Békešskej Čaby aj svadobný vienok čabianskej mladuchy, ktorý podarovala čabianskym Slovákom Slovenská národnostná samospráva v Tárnoku v Peštianskej župe. Svadobnú okrasu, nevestin vienok, dostal tárnocký volený zbor z pozostalosti rodiny katolíckeho vierovyznania, ktorá sa presťahovala z Békešskej Čaby do okolia Pešti a potomkovia sa rodinné dedičstvo rozhodli venovať do zbierky Slovákov v Maďarsku prostredníctvom reprezentantov našej národnosti v Tárnoku. Venček sa stane trvalou súčasťou stálej expozície čabianskeho pamätného domu.

...

E. Trenková

Foto: Magdaléna Péliová

Celý príspevok si môžete prečítať v 36. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 3. septembra.

Oplatí sa nás predplatiť.