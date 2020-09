Budapest100 – na objavnej ceste v hlavnom meste

Uverejnené: nedeľa, 27. september 2020, 05:20

Ani by sme si nemysleli, koľko krásnych záhrad, kútov, schodísk a príbehov sa skrýva v obytných domoch, činžiakoch či panelákoch, keď kráčame po uliciach Budapešti, ponáhľajúc sa do práce, školy, na stretnutie. V rámci festivalu architektúry a kultúry s názvom Budapest100 sa 19. a 20. septembra otvorili dvere a brány mnohých domov.

Festival, ktorý sa pôvodne venoval storočným budovám, teraz vstúpil do desiateho ročníka. Organizátori v rokoch 2014 a 2015 čelili však problému, že nebolo v hlavnom meste dosť storočných budov, lebo počas prvej svetovej vojny sa nestavalo. Preto od roku 2016 sa vybrali iným smerom, a do stredobodu pozornosti sa dostali mestské časti, námestia, či architektúra štýlu Bauhaus. V tomto roku sa do série podujatí mohli zapojiť obytné spoločenstvá zo všetkých kútov Budapešti. Programy, medzi ktorými boli výstavy, gastronomické ochutnávky, koncerty, zorganizovali dobrovoľníci a lokálpatrioti spolu so zástupcami zúčastnených inštitúcií.

Foto: autorka