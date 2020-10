55 rokov spolu v Mlynkoch

Uverejnené: sobota, 10. október 2020, 06:24

55 rokov… Aj v živote človeka je krásny vek, ale je naozaj veľká vec, udalosť, keď 55-ku oslavuje páví krúžok. Som veľmi hrdá na to, že táto 55-ročná spevácka skupina funguje v mojej rodnej dedinke, v Mlynkoch.

Boli časy, keď som aj ja sprevádzala na harmonike našu mlynskú spevácku skupinu, a mám na to veľa krásnych zážitkov. Medzi nimi som sa cítila ako v rodine, akoby som bola ich vnučka. Vždy som s obdivom počúvala krásne ľudové piesne, ktoré spievali, keď sme cestovali, alebo keď večer sme si sadli spolu k stolu. Pamätám sa na spoločné vystúpenia v Detve, v Bratislave, ale aj na území Maďarska.

Skočme v čase 55 rokov dozadu… Páví krúžok založil miestny učiteľ Ladislav Jánszki v roku 1965 a bol vedúcim až do roku 1979 – keď veľmi nečakane zomrel. Vedenie pávieho krúžku prevzal Jozef Szivek. V období rokov 1977 – 1997 umeleckým vedúcim bol István Alföldi Boruss, od roku 1997 ho viedla Gizela Molnárová (do roku 2016). Program súboru tvoria kytice z miestnych pilíšskych ľudových piesní. Páví krúžok viackrát získal zlatý diplom. Prvé zlaté hodnotenie dostala skupina v roku 1977 a potom si vždy vyslúžila najvyššie ocenenie na národnostnom festivale speváckych zborov. Ich prvá rozhlasová nahrávka vznikla v roku 1979, po ktorej nasledovali ďalšie dve zvukové nahrávky. S tanečnou skupinou Pilíš mal spevácky súbor v 80-tych rokoch mnoho úspešných spoločných vystúpení. Zúčastnili sa na zájazdoch Zväzu Slovákov v Maďarsku, kde predviedli celovečerné programy. Od roku 1979 so speváckymi skupinami zo Santova a z Čívu s veľkým úspechom účinkovali na župných a národnostných podujatiach pod názvom Spevácka skupina Pilíš. Od roku 1983 nadviazali priateľské vzťahy s dychovou kapelou Šarfianka. V dôsledku priateľského vzťahu bola uzavretá partnerská dohoda medzi dedinami Mlynky a Blatné.

Pred niekoľkými mesiacmi sme sa rozhodli, že 26. septembra sa bude oslavovať 55. výročie pávieho krúžku v Mlynkoch.

...

Marta Papucseková

Foto: Imrich Fuhl

