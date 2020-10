Za kétšoponských Slovákov

Uverejnené: piatok, 30. október 2020, 10:47

Vyznamenanie Za kétšopronských Slovákov založila Slovenská národnostná samospráva obce vlani. Zároveň grémium rozhodlo o tom, že cenu budú udeľovať každý rok. Vlani dostal ocenenie harmonikár súboru Horenka Pavol Križan. Na návrh súboru mala dostať ocenenie tohto roku významná osobnosť obce Piroška Majerníková.

Ako to pre Ľudové noviny povedala predsedníčka slovenského voleného zboru Erika Tóthová, o tom, komu odovzdajú vyznamenanie, nemuseli diskutovať. Zásluhy Pirošky Majerníkovej sú známe nielen u nich, ale široko – ďaleko mimo dediny. Väčším problémom bolo skôr to, kedy cenu odovzdať. Pôvodne dumali o tom, že najvhodnejší termín by bol v predvečer oslavy štátneho sviatku sv. Štefana, Základného zákona a nového chleba, 19. augusta. Zasiahli však protipandemické opatrenia, ktoré mali obmedziť vyčíňanie koronavírusu nového typu. Potom plánovali v jeden večer zaspievať pred kostolom a na záver odovzdať vyznamenanie. Pandemická situácia však zrušila všetky plány. Napokon si v Kétšoproni povedali, že cenu odovzdajú niekedy na skúške Horenky. Marika Zeleňánska a Žóka Štrbiková mali vynikajúci, prešibaný nápad. Vymysleli, že v kultúrnom dome sa budú rozdávať CD, preto tam musia ísť členovia súboru, aj slovenskej samosprávy. Prišiel aj starosta Sándor Völgyi. Predsedníčka slovenského voleného zboru potajme pozvala aj rodinných príslušníkov Majerníkovcov. Rodinu zastupoval mladší syn Jozef a vnučka Evička. Na obrovské prekvapenie Pirošky Majerníkovej odovzdali vyznamenanie práve jej.

...

Erika Trenková

Foto: Erika Tóthová

Celý príspevok si môžete prečítať v 45. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 5. novembra.

Oplatí sa nás predplatiť.