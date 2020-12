Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku sa nezastavil

Uverejnené: pondelok, 07. december 2020, 06:05

Napriek ťažkému roku, ktorý sa zapísal ako brzda úspechov, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM) pokračoval vo výskumnej a vydavateľskej činnosti na plnú paru. Vedci a bádatelia pracovali najmä z domu. Pre pandemickú situáciu sa nezúčastňovali vedeckých konferencií a odborných sympózií. Spracovali však rôzne širokospektrálne výskumy, ktoré pripravili a napísali množstvo odborných publikácií. Pre Ľudové noviny poskytla rozhovor riaditeľka jedinečnej vedeckej inštitúcie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Tünde Tušková.

– Nie je tajomstvom, že počas uplynulého roka vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM) množstvo publikácií. Vaši spolupracovníci sa podľa výsledkov, ktorými sa môže inštitúcia pochváliť, nedali obmedzovať protipandemickými opatreniami?

– Tohto roku sme pripravili deväť kníh. Prvá, o ktorej sa už čitatelia Ľudových novín mohli dozvedieť, je autorská publikácia Kataríny Maružovej Šebovej Poetika priestoru v poézii Slovákov v Maďarsku. Ďalšia zaujímavá kniha je publikácia v maďarčine, ktorá vznikla na podnet maďarskej vedeckej a laickej verejnosti, s vedeckými príspevkami konferencie o výmene obyvateľstva, ktorá sa uskutočnila v roku 2017. Pôvodne sme urobili knihu v roku 2018 po slovensky s názvom Mať volá, výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1948. Keďže bol veľký záujem o túto publikáciu, rozhodli sme sa informovať aj väčšinovú spoločnosť, ako naša komunita, naši výskumníci vidia túto problematiku z iného zorného uhla. Trvalo nám to dlho, priznávam, ale slovenská verzia má asi 285 strán, maďarská podoba bude ešte hrubšia, lebo okrem príspevkov v slovenskej verzii sme do maďarskej pridali aj state Ondreja Krupu, ktorý sa síce nezúčastnil na konferencii, ale o téme písal. Zdalo sa nám, že by bolo na škodu veci jeho štúdie vynechať. Veď takto bude tematika ucelená.

...

Erika Trenková

Foto: VÚSM

Celý príspevok si môžete prečítať v 50. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 10. decembra.

Oplatí sa nás predplatiť.