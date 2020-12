Furmička na semifinále šou Zem spieva

Uverejnené: nedeľa, 27. december 2020, 05:18

Folklórny spolok Furmička z Čemeru sa ako prvá folklórna skupina Slovákov z Maďarska prebojovala do semifinále veľkolepej šou verejnoprávnej slovenskej televízie RTVS Zem spieva. Tretí ročník populárnej súťaže však prešiel takými ťažkosťami ako tohto roku celý svet.

Na jar, keď sa malo konať druhé semifinálové kolo, v ktorom mali rozhodnúť o postupe do finále hlasy divákov, uzavreli Slovenskú republiku. V tých istých dňoch to pre pandémiu koronavírusu urobilo aj Maďarsko a dobre naladený a pripravený súbor len smutne spomínal na fantastickú atmosféru natáčania v televízii koncom vlaňajšieho novembra a postup do semifinále. Ostatných osem mesiacov pod hrozbou nebezpečného ochorenia, ktoré niekto znášal ľahšie, niekto ťažšie a veľa chorých naň doplatilo životom, donútilo členov folklórnej formácie k opatrnosti, dokonca na istý čas museli zastaviť skúšky. Navyše ich trápil pocit neistoty: bude semifinále, nebude? Termín bol stanovený na 12. decembra, ale ani odhadnúť sa nedalo, či deň D nepresunú, či neuzavrú hranice, nedajbože či neochorejú členovia súboru, koľko testov a akých bude potrebných na prekročenie štátnych hraníc, kto doma ešte negatívny bude na testoch v televízii pozitívny, či kvôli niekomu nebude musieť celá skupina opäť nastúpiť do autobusu a vrátiť sa domov bez možnosti reprezentovať Slovákov v Maďarsku, ba dokonca celé Maďarsko a predviesť množstvu divákov, ako voľakedy vyzerala slovenská svadba v Čemeri. Muzikantov – trubačov televízna produkcia vyškrtla zo zoznamu už počas prípravy.

...

Erika Trenková

Foto: autorka, rtvs.sk

Celý príspevok si môžete prečítať v 1. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 7. januára.

Oplatí sa nás predplatiť.