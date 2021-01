Domáca kronika v 4. Bánhedešskom zošite

Uverejnené: piatok, 22. január 2021, 05:21

Príbeh Bánhedešských zošitov je dojemným rozprávaním. Každý jeden spomedzi týchto obľúbených slovensko-maďarských dvojjazyčných publikácií má svoj príbeh v pozadí. Niekto z odsťahovaných alebo presídlených príbuzných našiel v rodinnej almare, v zriedka otváranej zásuvke, medzi starými papiermi a dokumentmi niečo, v čom sa ukáže byť skrytý poklad.

V mnohých rodinách staré, často špinavé tlačivá, s rozfranforcovanými okrajmi, putujú do koša, na smetisko, do zabudnutia. Ktovie, koľký objavený dokument sa napokon dostal do rúk zanietenej vedkyne pochádzajúcej z Veľkého Bánhedešu Márie Žilákovej. Vďaka nadšeniu univerzitnej docentky a neutíchajúcemu podporovaniu práce predsedníčky Verejnoprospešného spolku na zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši Jolany Pepovej sa zrodil prvý diel Bánhedešských zošitov. Po ňom o rok druhý, o ďalší rok tretí a vlani štvrtý. Len premiéra, či krst tohto dosiaľ posledného odpadla.

Pandémia koronavírusu neumožnila zísť sa a podeliť sa navzájom o radosť zo vzniku ďalšieho populárneho diela, tentoraz Rodinnej kroniky záhadnej rodiny Kulíkovcov so zápiskami pravdepodobne viacerých generácií. Knižka vznikla, bola vytlačená a siahajú po nej mnohí rodení i odsťahovaní Bánhedešania. Nevedeli sa dočkať, a keďže knižka uzrela svetlo sveta, vedenie spolku a slovenského diania vo Veľkom Bánhedeši rozhodlo o osude zošitu. Poputoval pod vianočný stromček, všade, kde oň požiadali. „Krst“ počká na príhodné časy.

...

Foto: archív ĽN a J. Pepová

