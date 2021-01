Máme svojho kandidáta v televíznej pesničkovej súťaži

Uverejnené: sobota, 30. január 2021, 06:01

Po desiaty raz sa koná vo verejnoprávnej televízii MTV pesničková súťaž, v ktorej hľadajú maďarský šláger roka. Počas vyše polstoročia vrcholia národné súťaže o populárnu pieseň roka vo veľkej medzinárodnej televíznej show International Song Contest. Veľký projekt Eurovízie je však nesmierne náročný pre jednotlivé, pomerne malé národné televízne spoločnosti, preto sa jej napríklad Maďarsko už nebude zúčastňovať. Mimochodom, RTVS sa vzdala účasti už pred niekoľkými rokmi.

Hoci víťaz súťaže A Dal 2021 nebude bojovať o najlepšie umiestnenie na európskom javisku, súťaž bude prebiehať takmer dva mesiace každú sobotu. Najprv sa uskutočnia štyri výberové kolá, v ktorých vystúpi vždy po desať produkcií. Odborná porota určí postup 4 súťažiacich a diváci svojimi hlasmi dajú postúpiť piatemu súťažiacemu v každom kole. Dvadsať produkcií bude bojovať v semifinále a spomedzi nich osem posunie do finále porota. Televízni diváci svojimi hlasmi určia víťazov celej veľkolepej show, šláger roka. Okrem toho udelia cenu textára roka, skladateľa roka a nováčika scény populárnej hudby, objav roka. My, Slováci v Maďarsku, už teraz máme svojho víťaza v súťaži. Vlastne vo všetkých kategóriách. Svojho kandidáta, ktorého odborná porota vybrala do prvej štyridsiatky najlepších piesní roka 2021, do prvého živého vysielania 7 týždňov prebiehajúceho spevavého zápolenia o šláger roka. Je ním mladý muž z podpilíšskych Mlynkov Levente Galda. Mohli sme mu držať palce už počas prvej živej súťažnej show 30. januára. Teda od soboty môžeme jeho songu posielať SMS-ky o postup do semifinále a tiež hlasy pre akustickú verziu súťažnej piesne s pôvodným názvom Eredő (Prameň). Textárom je spevák sám, ktorý sa podieľal aj na tvorbe hudby spoločne s maďarským muzikantom zo Slovenska. Gergő Szekér pozná atmosféru súťaže o šláger roka, už sa vyskúšal v tejto show v roku 2019. Okrem toho vystupuje so svojou ďalšou skladbou sólovo. Na spomínanej akustickej verzii, ktorá začala svoj život nahrávaním na koncertnej lodi A38 a vysielaním na televíznej stanici MTV Petőfi, sa podieľala pozoruhodná formácia Cimbaliband.

Prežívam americký sen

– Podieľať sa na živej veľkolepej show je nesmierne vzrušujúce. V decembri minulého roka porota rozhodla o postupe vašej pesničky do živého vysielania. Ako prežívate udalosti, ktoré odvtedy ovplyvňujú váš život?

– Doslova prežívam to, čomu sa podľa mňa hovorí americký sen. Autori poslali do súťaže 412 piesní. Spomedzi nich porota vybrala 40, ktoré budú súťažiť počas štyroch súťažných večerov o postup do semifinále a potom do finále. Na online tlačovej besede 11. decembra sme sa dozvedeli, ktorých 40 piesní bude súperiť o priazeň divákov. Odvtedy je priestor medzi Mlynkami a Budapešťou mojím „Hollywoodom“. Môj život sa doslova prevrátil naruby. Akoby som žil život niekoho druhého. Vždy som v sebe pociťoval poslanie odovzdávať najmä mladej generácii odkaz našich národnostných tradícií, determinovania k slovenskej národnosti. Teraz som dostal k dispozícii takú platformu na vyslovenie svojho odkazu prostredníctvom piesne, že som si lepšiu ani nemohol priať. Môj odkaz sa dostane vďaka odborníkom do uší veľkého množstva ľudí. Kto ma pozná, vie, že od malička je mojou srdcovou záležitosťou pestovanie tradícií. Od troch rokov spievam ľudové piesne, tancujem ľudové tance. Ale spievam aj sakrálnu hudbu. Učil som sa operný spev, osud ma zaviedol do operety, ale dosiaľ mi nikdy neprišlo na um spievať populárne pesničky, pustiť sa dráhou speváka populárnej hudby. Teraz sa naskytla možnosť, tak som sa jej chopil. Mal som vyzretú melódiu, k tej som sformuloval text so svojím odkazom. Sadol som si a napísal som desať strof. Rovno som okúsil, ako sa musí spevák naučiť hoci aj vlastný text naspamäť, lebo som nevedel citovať vlastné verše. Spoločne so spoluautorom hudby Gergőom Szekéromsme práve pracovali na albume mlynských slovenských ľudových piesní v štýle world music. Bude to hudobný prepis našich autentických piesní v mlynskom nárečí, ktorý chceme vydať tento rok. Len za pomoci kalendára si viem spätne vybaviť, čo všetko sa odvtedy prihodilo. Vyhľadal ma vedúci skupiny Cimbaliband, ktorá vlani dostala cenu Fonogramu, že by s mojím súťažným tímom rád spolupracoval na príprave a nahrávke akustickej verzie mojej piesne. Medzi Vianocami a Novým rokom sme nahrali v štúdiu aj túto verziu. Do 31. decembra sme museli byť hotoví, lebo to bolo nutné poslať do televízie. Bolo v tom množstvo práce s aranžmánmi, muselo to znieť ináč. Nahrávali sme na koncertnej lodi A38 verziu, ktorá má byť súčasťou Accustic online. Postavilo sa za mňa vydavateľstvo platní Dancemix Records, ktorého majiteľom je Mlynčan Ladislav Spiegelhalter, stojaci za mnou ako záruka, čo je jednou z podmienok účasti v súťaži. Pridali sa ku mne moji kamaráti z detstva z Mlynkov, pomáhajú mi kolegovia z národnostného divadelného súboru. Celý projekt je vzrušujúci, nadnášajúci, som nekonečne vďačný za všetko, čo sa teraz okolo mňa deje. Som opojený úžasnou atmosférou celého diela. Zrodilo sa niečo fantastické! Som presvedčený, že naše hodnoty je nutné zachrániť pre budúce pokolenia. Naše zdedené hodnoty prenášajme do žijúcej, fungujúcej skupiny našej národnosti. Textom svojej piesne som chcel poukázať aj na to, že mladí nielen v Maďarsku, ale i vo svete, sa môžu stretnúť s nebezpečenstvom „čierneho lesa“, ktorý má byť symbolom zlomu úspešnej životnej dráhy. Chcem poukázať na nebezpečný vplyv drog, omamných látok, alkoholu, cigariet, ba aj sexuálneho hedonizmu, promiskuity a nedostatku lojality k rodine, národnosti, zameniteľnosti všetkého a každého. Táto hrboľatá cesta však vedie k prameňu stvorenia. Vieru v stvoriteľa musíme všetci hľadať sami v sebe a vrátiť sa tak na správny chodník vedúci k šťastnému a plnohodnotnému životu. Túto, do určitej miery aj spoločenskú kritiku, by som chcel svojou piesňou vysloviť.

Buďme hrdí na dedičstvo predkov počas sčítania obyvateľov

– Súčasťou show je vizáž, javiskový obraz, súzvuk. S kým spolupracujete?

– Aj to je súčasť môjho pocitu amerického sna – fantastický tanečný súbor, výborní hudobníci, skvelé vokalistky. Televízna produkcia je profesionálna. Museli sme vymyslieť umelecký vizuálny obraz. Moji partneri mi pomáhali v realizácii vysnívaného. Pred naším rozhovorom som sa práve vrátil zo skúšky, a ste prvá, s kým sa môžem podeliť o tento neuveriteľný zážitok. Som šťastný a nadšený. Som hlboko vďačný za styling, ktorý mi robí výtvarníčka a módna návrhárka Lilla Makláry. Jej návrhy doslova za noc ušije Ede Lang. V stredu, 27. januára večer predstavila televízna stanica Petőfi videoklip mojej pesničky. Natáčanie prebiehalo za nesmierne dobrodružných podmienok na Chotárnej skale nad Mlynkami. Dron s kamerou sme napokon museli dávať zo stromu za pomoci alpinistov z Mlynkov.

– Prežívame pohnuté časy. Show je nielen súťažou. Momentálne je jedinou možnosťou pre spevákov populárnej hudby predstaviť sa svojimi novými piesňami publiku. Započítali organizátori medzi prípadné „nehody“ dlhej šnúry živých vysielaní, že niekto náhle pre infekciu vypadne?

– Určite. Nám, súťažiacim, kládli na srdce, aby sme sa vyhýbali prostrediam, v ktorých by sme sa mohli nakaziť. Verím, že všetko bude dobré. Ja som už vyhral, veď som si splnil aj svoje najtajnejšie sny. Som nekonečne hrdý, že som mohol za pomoci obrovskej platformy verejnoprávnej televízie hovoriť o svojich slovenských predkoch, o svojej slovenskej príslušnosti. Nezabudnime, že rok 2021 je rokom sčítania obyvateľov. Rád by som čo najviac ľudí z radov Slovákov v Maďarsku, starých, mladých, povzbudil, aby si počas sčítania trúfali označiť patričnú kolónku. Aby sme boli hrdí na svoje tristoročné tradície a dedovizeň. Mňa moje slovenské korene a dedičstvo predkov dostalo na veľké javisko verejnoprávnej televízie.

Erika Trenková

Foto: Richárd Sejben