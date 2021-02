Ocenili celoživotné dielo Jána Minczéra z Huti

Uverejnené: piatok, 12. február 2021, 10:44

Dozaista aj vy máte v blízkosti človeka, ktorého obdivujete za oduševnenosť, silu a optimizmus. Takéto typy sú hnacím motorom komunity. Môžeme vyhlásiť, že Slováci v Maďarsku by asi neprežili stáročia, keby nemali medzi sebou takých vzácnych jednotlivcov. Dlhé roky je v niektorých spoločenstvách zvykom, že vyznamenajú tých, ktorých práca pre Slovákov v Maďarsku je nasledovaniahodná, svojou činnosťou prispeli k tomu, aby sa slovenská národnostná kultúra zachovala, podujatiami spestrili občiansky život a podieľali sa na tom, aby tradície a zvyky zdedila nasledujúca generácia.

Slovenská národnostná samospráva v Ostrihome (Huti) sa tiež rozhodla, v snahe vytvoriť tradíciu, že aj ona založí cenu, ktorou poďakuje významným osobnostiam komunity za dlhoročnú aktívnu činnosť. Ocenenie za celoživotnú prácu Jánovi Minczérovi odovzdala predsedníčka samosprávy Marta Papučková. Keďže pandémia nedovolila, aby sa organizovala slávnosť, k stretnutiu došlo za skromných podmienok a v úzkom kruhu.

Laudácia na počesť Jána Minczéra

Ján Minczér spolu s vedením dediny Huť pracoval na jej rozvoji a na zlepšení životných podmienok obyvateľov. Verejnoprospešná práca mu však nikdy nebola cudzia, bol aj pri výstavbe kultúrneho domu a hasičského skladu. Jeho prvoradým cieľom bolo zachovanie slovenských tradícií, kultúry a ich odovzdanie nasledujúcemu pokoleniu. V roku 1978 spolu s rodičmi vytvoril kabinet, cvičebnú miestnosť, vymenil podlahu, ako stolár obnovil lavice, opravil okná a podobne. Podarilo sa mu dosiahnuť, aby aj žiaci mohli dostávať obedy z kuchyne materskej školy a vytvoriť družinu. Na 700. výročie obce, v roku 1987 obnovil Páví krúžok, ktorý za 30 rokov získal okresné, župné aj celoštátne úspechy. V roku 1948 sa 183 ľudí presídlilo do Československa, mnohí z nich do Svodína. V roku 1997 Ján spolu s bratom Kolomanom uzatvoril družbu so spomínanou obcou. Dve komunity sa opäť spojili aj vďaka Pavlovi Dolákovi zo Svodína, navštevovali sa navzájom, vystupovali na podujatiach toho druhého. V roku 1948 bol založený dnešný Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), v ktorom od roku 1980 zastupoval Huť. V roku 1987 bol pri zrode miestnej pobočky ZSM. Po zmene spoločenského zriadenia zákon umožnil, aby sa v roku 1993 založili slovenské národnostné samosprávy. Bol jedným z tých, ktorí iniciatívu podporili a od roku 1994 sa stal jej členom. V roku 1995 založili Celoštátnu slovenskú samosprávu v Maďarsku, ktorej bol poslancom. Ako člen miestneho slovenského poslaneckého zboru sa zúčastnil na organizácii Dňa seniorov, Dňa obce, Stretnutia pilíšskych slovenských dedín a mnohých večierkov. Vďaka nemu sa žiaci oboznamovali s históriu obce a začali zbierať staré, mnohokrát už vyhodené predmety a odev, a on ich opravoval. Bol vzorom. Sníval o dedinskom múzeu a aj vyzbieral financie na kúpu vytipovaného domu. Budova bola vo veľmi zlom stave, ale nič ho neodradilo od toho, aby si splnil sen, stál na čele rekonštrukčných prác, obnovoval okná a dvere. Vynaložil veľa fyzickej sily aj na to, aby zachránil staré, rozpadajúce sa náhrobné kamene. Očistil ich a postavil do radu pri vstupe na cintorín. Keď bolo treba, kosil trávu okolo kostola a múzea, ale nikdy nechcel, aby mu zaplatili. Vyznamenanému srdečne blahoželá Slovenská národnostná samospráva v Ostrihome.

AR

Foto: archív, Imrich Fuhl