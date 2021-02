Publikácie Pripeštianskeho regiónu a Malej Tarče

Uverejnené: utorok, 23. február 2021, 05:41

Aj dlhodobý, vynútený odpočinok priniesol nové zážitky do života Slovenskej národnostnej samosprávy v Malej Tarči. Koncom roka 2020 vyšli dve publikácie, ktoré prekvapili jej obyvateľov. V prvom rade sa to týka Slovákov v meste, ale každý sa mohol potešiť krásnej kuchárskej knihe pripeštianskych Slovákov, v ktorej pravdepodobne figurujú aj malotarčianske jedlá. Je to 3. vydanie knihy Takto varila starká, ktorej autormi sú Ondrej Csaba Aszódi, Katarína Király a keďže toto vydanie je ilustrované fotografiami, fotograf Gábor Lukics. Hlavným podporovateľom publikácie bol Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku.

Táto kniha sa líši od predošlých vydaní nielen v tom, že sú v nej krásne fotografie, ale je rozšírená aj o nové recepty. Ečerské kultúrne stredisko malo naplánovanú aj prezentáciu kuchárskej knihy, ale museli sme ju presunúť na rok 2021. Práve tak, ako aj prezentáciu CD slovenských melódií z Malej Tarče pod názvom Pod zelenim vrškom, ktoré nahrala Veronika Lisková a jej koncertná kapela. Toto CD vydali tiež koncom decembra 2020 a urobilo veľkú radosť tým, ktorí sa zúčastnili na zbere materiálu a vydaní zbierky piesní.

...

KSZT

Foto: Erika Trenková

