Legíndskej národopisnej zbierke svitá na lepšie časy

Veľkým snom hádam každej slovenskej národnostnej samosprávy v Maďarsku je vlastniť a prevádzkovať budovu, v ktorej by zhromažďovala predmety predkov, ako aj vierohodne predstavovala ich život. Našťastie, čoraz viac Slovákmi obývaných obcí sa môže pochváliť domom, ktorý požiadavkám vyhovuje a prezentuje toto unikátne dedičstvo. Vytvoriť vlastnú zbierku mohla „o päť minút dvanásť“ aj Slovenská národnostná samospráva v Legínde. Už jej nič nebude brániť v tom, aby prispela k rozvoju turistického ruchu a dala najavo, že v obci žijú Slováci a ich ľudové tradície prežívajú. Ako teda prebiehajú rekonštrukčné práce na budúcej okrase Legíndu?

Preteky s časom

„Zimné obdobie, pandémia a tuhé mrazy nám dosť sťažili začiatok stavebných prác okolo sedliackeho domu, v ktorom by sme chceli vytvoriť múzeum miestnych Slovákov. Prichádza však jar, keď môžeme zakúpiť istú časť materiálov na rekonštrukciu a pustiť sa do práce. Pravdepodobne sa nám podarí vykonať to najdôležitejšie, ale neustále musíme hľadať nové možnosti, sledovať súbehy, ktoré by pokryli ďalšie výdavky. Je veľmi pekné, že nám štátny tajomník Miklós Soltész umožnil kúpu tohto domu. Budova je však veľmi stará, klesá, má popraskané steny a aj strechu treba čiastočne opraviť, ale vyzerá to tak, že s dostatkom financií sa ju podarí zachrániť,“ konštatovala Csilla Mezeiová.

Foto: Csilla Mezeiová

