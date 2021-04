Ukázali sme slovenskú tvár Budapešti

Uverejnené: piatok, 02. apríl 2021, 05:16

To, že Budapešť a Slováci majú veľa spoločného, nie je pre nás, Slovákov v Maďarsku, novinka. Ani pre mňa, veď od šiestich rokov žijem v tomto dvojmiliónovom meste, ktoré skrýva v sebe množstvo slovenských pamiatok z dávnej i blízkej minulosti.

Rada hovorím o týchto pamiatkach, či ide o pomenovanie niektorých ulíc, či slávnych Slovákov, ktorí tu pôsobili a urobili niečo dôležité pre Slovákov ako takých, alebo o budovách či sochách, s ktorými mali do činenia Slováci – ako umelci, projektanti alebo stavitelia. Keď sa rozprávam s niekým o tejto téme, nikdy nezabudnem spomenúť, že v 19. storočí bola Pešť najväčším slovenským mestom a toto tvrdenie viem aj podložiť faktami a pamiatkami. Tak tomu bolo aj počas rozhovoru pre slovenský štáb koncom januára, keď sme sa rozprávali v našom týždenníku. A či to bolo mojím nadšením, alebo ich záujmom, neviem, ale isté je, že koncom marca som sa ocitla znovu pri kamerách RTVS, aby som počúvala a pozerala sa, ako sledujú slovenské pamiatky po našom hlavnom meste. Sprevádzala ich predsedníčka Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti, zakladateľka a dlhoročná predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti, učiteľka, folkloristka a aktivistka do špiku kosti Zuzana Hollósyová.

Eva Fábiánová

Foto: autorka

