Začali sa prípravy na Deň Slovákov v Maďarsku v Tardoši

Uverejnené: piatok, 14. máj 2021, 06:21

Deň Slovákov v Maďarsku (DSM) sa koná od roku 1997. V Slovenskom inštitúte v Budapešti ho 18. decembra usporiadala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) spolu so Zväzom Slovákov v Maďarsku a naším týždenníkom, ktorý vtedy oslavoval 40. výročie svojho založenia.

Keďže hneď po tom Valné zhromaždenie CSSM (VZ CCSM) vyhlásilo 5. júl za Deň Slovákov v Maďarsku, veľkolepé slávnosti sa preložili na leto. DSM za skoro štvrťstoročie „dozrel”, skôr „vyrástol” a v súčasnosti je najväčším podujatím, sviatkom Slovákov v Maďarsku. Na prvom vlaňajšom zasadnutí sa VZ CSSM rozhodlo o dejisku slávnosti v roku 2020, ale 25. februára ešte nikto netušil, že pandémia koronavírusu definitívne prepíše plány. DSM, ktorý sa po vyše dvoch desaťročiach mal vrátiť do severnej časti zadunajského regiónu, tentoraz do Tardoša, tiež dostal červenú. Členovia vedenia nášho najvyššieho voleného zboru vyniesli verdikt 8. mája 2020. „Rozhodli sme o tom, že DSM v tomto roku, v súlade so zákazom organizovania podujatí do 15. augusta, nebude,” informovala cez nás verejnosť predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. Nadarmo sa teda Tardošania už mesiace chystali na veľké podujatie, lebo poslední hostitelia, Jačania, nastolili latku vysoko, to sa vlani nemohlo uskutočniť pre šíriacu sa koronavírusovú nákazu.

Iskra viery zažiarila

Prešli dni, týždne, mesiace, ba aj rok, kým iskrička viery opäť vzplanula. Vzhľadom na zlepšenie pandemickej situácie vedenie nášho najvyššieho voleného zboru sa rozhodlo, že po ročnej prestávke sa DSM môže uskutočniť 3. júla 2021 podľa tradičného scenára, ale v súlade s aktuálnymi predpismi. Zatiaľ to vyzerá tak, že už nič nebude stáť v ceste 24. celoštátnemu dňu Slovače v Maďarsku. Tardoš má vyše 1750 obyvateľov, je tu katolícky kostol postavený v 19. storočí, pamätný dom, červený mramor, dolovaný už v 12. storočí, alebo kameň na pamiatku tardošských Slovákov. Malá dedina je teda ideálnym miestom na to, aby bola hostiteľkou 24. DSM.

...

AR

Foto: archív

Celý príspevok si môžete prečítať v 20. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 20. mája.

Oplatí sa nás predplatiť.