Chce zveľadiť zverené dedičstvo

Uverejnené: piatok, 21. máj 2021, 05:13

Vlani na jeseň, v čase, keď sa vonkoncom nedalo vedieť, kedy sa vráti náš život do normálnych koľají, Melinda Csapová Mešnikovová prijala vymenovanie na čelo spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. fungujúcej v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. Trúfa si, povedal by človek s povzdychom. – Trúfli ste si? – nedalo mi opýtať sa, keď došlo na predstavenie. – Čo bolo „medovým motúzom“?

– Hľadám výzvy, – odpovedala so smiechom. – Asi to predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku presne vedela, že ja neviem odolať výzvam. A považujem za dôležitý spôsob prístupu, zorný uhol. Ak smerovala vaša otázka k tomu, či som vedela, do čoho idem, tak môžem povedať, že inštitúcia nie je pre mňa neznáma.

Známa inštitúcia v novej pozícii

– Ak dobre viem, pracovali ste v spoločnosti pre správu ciest.

– Pracujem aj dnes. Na čele s. r. o. v Dome slovenskej kultúry pracujem popri hlavnom zamestnaní. Inštitúciu však poznám od svojej mladosti.

...

Erika Trenková

Foto: archív

Celý príspevok si môžete prečítať v 21. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 27. mája.

Oplatí sa nás predplatiť.