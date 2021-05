Folklórne, hudobné a spevácke súbory sa už stretajú

Uverejnené: piatok, 28. máj 2021, 05:33

S päťmiliónovým počtom zaočkovaných v Maďarsku sa zmiernili pandemické opatrenia a môžu sa uskutočňovať podujatia a stretnutia, po ktorých ľudia tak veľmi túžili. Nie náhodou po otvorení terás reštauračných zariadení a kaviarní sa v peštianskom centre mladí pochytali do „vláčika” a tancovali i vyspevovali na plné kolo.

Väčšina ľudí sa nedala uniesť až natoľko spontánne. Členovia niektorých našich súborov však veru tlačili na svojich vedúcich, aby sa čo najskôr stretli. Najprv len v menšom počte, len v menších skupinkách, najskôr len na voľných priestranstvách, potom vnútri v rúšku a teraz už aj na skúškach v kultúrnych zariadeniach, či skúšobniach. Počas rozhovoru s novou konateľkou Čabianski Slováci s. r. o. so sídlom v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe Melindou Čapovou Mešnikovovou, vysvitlo aj to, že život v Dome sa rozprúdil. Vedúca zariadenia a regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Hajnalka Krajčovičová potvrdila naše informácie. „V pondelok cvičí Čabianska ružička, v utorok Orgován, v stredu nacvičuje Klub čabianskych pedagógov na dôchodku, vo štvrtok prichádzajú vyšívačky Rozmarínu a v piatok citarová skupiny Strapce. Okrem toho v stredu sme začali aj so Stretnutiami generácií, na ktoré sme získali peniaze z grantu. Najprv sa stretli prváci čabianskej školy so seniormi, aby sa dozvedeli, aké tradície pestovali slovenskí predkovia v Békešskej Čabe a okolí. O týždeň sa rozprávala so seniormi druhá skupina a na jeseň budeme pokračovať,” porozprávala nám Hajnalka Krajčovičová.

Erika Trenková

Foto: archív, ÚKSM, Alžbeta Szabová

