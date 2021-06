Spolok segedínskych Slovákov oslavuje štvrťstoročnicu

Uverejnené: sobota, 19. jún 2021, 05:36

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa slovenský spoločenský život v Segedíne sústreďoval okolo Katedry slovenského jazyka na Vysokej škole Gyulu Juhásza. Vtedy aj tí, ktorí nemali do činenia s vysokou školou, chodili na katedru so slovami: ideme do klubu. Jednoducho katedra a v nej Slovenský klub pulzovali po slovensky.

Situácia vyžadovala nejakú formálnu zmenu, veď koncom deväťdesiatych rokov vznikali organizácie, ktoré potom ovplyvňovali zakladanie národnostných samospráv. Zainteresované boli známe osobnosti našej Slovače zo Segedína, napríklad už pred mnohými rokmi zosnulý profesor Pavol Bača, historik Štefan Tóth alebo vedúci redaktor národnostného vysielanie verejnoprávnej Maďarskej televízie, neskôr predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a parlamentný hovorca Ján Fuzik. Medzi zakladateľmi boli tiež Aladár Králik alebo vtedajšia profesorka katedry Katarína Maruzsová Šebová, vychýrená folkloristka Komlóšanov, zakladateľka folklórneho súboru, terajšieho Komlóša Anna Medovarská alebo tiež už nebohý národopisec a archivár, Pitvarošan Pavol Komoly (Kochan). Prvým predsedom sa stal Pavol Bača. Neskôr sa do organizácie prihlasovali ďalší Slováci, vari najviac boli rodáci zo Slovenského Komlóša, ako aj z Békešskej Čaby, Pitvaroša, ale aj z iných, predovšetkým z dolnozemských lokalít. Ale našli sa aj zo severných častí Maďarska, musíme spomenúť polyhistorku Katarínu Király, ba aj zo Slovenska tí, ktorí sa natrvalo usadili v Segedíne ako redaktorky verejnoprávnej televízie a rozhlasu MTVA Zuzana Antalová, Zenta Dózsová a Iveta Hruboňová. Predovšetkým to boli a sú ľudia, ktorí sa svojou pracovnou činnosťou zaradili, resp. patrili k špičke kultúrneho, vedeckého a verejného života Slovákov v Maďarsku. Všetci sa tešili, že sa môžu stretať, zhovárať po slovensky a zúčastňovať sa na kultúrnych podujatiach. Medzi tradičné a populárne podujatia organizované Spolkom segedínskych Slovákov dodnes patria Dni slovenskej kultúry. Novátorská Nedeľná škola, v ktorej sa učili po slovensky čítať a písať tí, ktorí nemali možnosť učiť sa slovenčinu v škole, nahrádzala jazykové kurzy. V súčasnosti patrí Nedeľná škola do kompetencie miestnej slovenskej samosprávy. Veď v Segedíne ani dosiaľ nie je škola, kde by sa vyučovala slovenčina.

Spolok prevzal organizovanie kultúrnych akcií

Slovenský klub sa 19. júna 1996 transformoval na verejnoprospešnú organizáciu s názvom Spolok segedínskych Slovákov.

– Ako Spolok oslávi v tomto nezvyčajnom období svoje významné jubileum? – opýtali sme sa súčasného a mnohoročného predsedu organizácie Jána Benčika.

– ...

Erika Trenková

Foto: archív J. Benčika

Celý príspevok si môžete prečítať v 25. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 24. júna.

Oplatí sa nás predplatiť.