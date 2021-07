Maturitné stretnutie po 50+1 rokoch v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe

Uverejnené: piatok, 23. júl 2021, 05:56

Trieda pozor! Pani riaditeľke Edite Pečeňovej úctivo hlásim, že z 21 absolventov čabianskeho slovenského gymnázia maturujúcich v roku 1970, na 50+1-ročné maturitné stretnutie sa dostavilo 16 spolužiakov. Z osobných dôvodov chýba Zuzka Balážováa Magda Lišková. Ostatní chýbajúci spolužiaci Evka Kulichová, Jutka Uhrinová a Ďurko Sopka spolu s našimi triednymi profesormi, Katarínou Miklyovou, Imrichom Očovským a Štefanom Sokolom nás už, žiaľ, navždy opustili. Uctime si ich pamiatku minútou ticha!

Motto

„Príde tá hodina, navrátim sa.“

Cestou autom zo Segedína do Békešskej Čaby, uvažujúc o nastávajúcom jubilejnom maturitnom stretnutí mi prišli na um vyššie uvedené vety. Počas stredoškolských štúdii denno-denne viackrát sme ich počuli z úst práve aktuálneho týždenníka. Zamýšľala som sa nad tým, čo keby som zobrala na seba úlohu týždenníka a svoj krátky pozdravný prejav pripravený na dnešnú príležitosť uviedla touto ustálenou formulou? Vytvorila by sa atmosféra dávnych vyučovacích hodín, ktorá by emocionálne pripravila ďalší priebeh podujatia. Navyše by mohla slúžiť aj na vyjadrenie úcty voči súčasnej riaditeľke našej školy Edity Pečeňovej, ktorá nám sľúbila, že príde medzi nás. Popritom by sme ju mohli stručne informovať aj o súčasnom zložení a situácii našej triedy. Realizácia tohto nápadu však závisí od daného stavu.

Čas v spoločnosti spolužiačky Anny Tetlákovej plynul v tichosti a pokoji. Obe sme sa zahrúžili do svojich spomienok o nezabudnuteľných momentoch gymnaziálnych rokov, z ktorých nás vykoľajilo iba upozornenie nášho šoféra: „Dievčatá, už sa blížime k centru mesta!“ Nepochybným znakom toho bola už z diaľky sa vynárajúca uchvacujúca silueta Veľkého evanjelického kostola, najväčšieho v strednej Európe. Pri pohľade na povestný kostol sme s Annou spontánne začali pospevovať rozlúčkovú pieseň žiakov slovenských škôl v Maďarsku, spievanú na melódiu slovenskej ľudovej piesne „Trenčianske hodiny smutne bijú“, s textom prispôsobeným k miestu a slávnostnej atmosfére rozlúčky. Zhodli sme sa v tom, že sme boli dobrý ročník. Vzájomne sme si pomáhali a držali sme spolu. Pocit spolupatričnosti nás sprevádzal aj po maturite, čo sa preukázalo aj v tom, že vďaka aj čabianskym spolužiakom, každý piaty rok sme sa pravidelne stretávali v meste našej mladosti. Akurát práve okrúhle, päťdesiate posedenie sme museli pre pandémiu o rok odložiť a vzdať sa aj pôvodného plánu, že zavítame do kolégia a navštívime aj našu školu (v súčasnosti hudobná škola). Obe tieto ustanovizne teraz pre nás zastupuje Dom slovenskej kultúry a v rámci neho Slovenská reštaurácia.

...

Katarína Maruzsová Šebová

Foto: Gergő Simon

