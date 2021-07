Slováci v Maďarsku sa tešia na Banku

Uverejnené: piatok, 23. júl 2021, 06:02

Už len niečo vyše týždňa nás delí od jednej z najväčších a najobľúbenejších folklórnych slávnosti Slovákov v Maďarsku. Dedinka Banka na severe Maďarska bude 1. augusta opäť dejiskom dvoch, v tomto roku jubilujúcich podujatí.

Keď za jednu generáciu považujeme približne 30 rokov, tak bez mihnutia oka môžeme povedať, že Novohradské národnostné stretnutie je prítomné v povedomí Slovákov v Maďarsku pomaly už dve a Celoštátny folklórny festival onedlho jedno pokolenie. Najväčšia občianska organizácia Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy opäť naplánovali pestrý program na prírodnom javisku pri jazere. Ľudovú muziku, spev a tanec môže „zmyť“ len letný lejak, no organizátori veria, že počasie bude zhovievavé. Čomu sa môžeme tešiť na 55. novohradskom stretnutí a na 25. ročníku celoštátneho festivalu, ktorým vlani nezabránila ani koronavírusová nákaza?

Vieme, že od začiatku je účinkovanie na folklórnom sviatku pre všetkých Slovákov prestížnou záležitosťou. Toto kultúrno-spoločenské podujatie je významné aj pre verejnosť, lebo, okrem iného, znamená možnosť stretnúť sa a porozprávať sa. Ani v tomto roku sa však neuskutoční ekumenická svätá omša a krojovaný sprievod. „Prvým dôvodom je pandemická situácia. Snažíme sa vyhnúť všetkým programom, kde by sa mohol vyskytnúť akýkoľvek náznak problému. Druhým dôvodom sú extrémne horúčavy. Keďže aj ja som tancovala, poznám, aké nesmierne náročné pre organizmus je stáť v kroji a chodiť v ňom. Veľká úcta patrí tanečníkom, ku ktorým sme veľmi ohľaduplní. Radšej prídeme o pekný pohľad na krojovaný sprievod, ale s o to väčšou energiou budú tancovať na javisku,“ vysvetlila predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková zrušenie dvoch programov, a prezradila, ako vznikol podnet na javiskový galaprogram Spieva celá rodina, spieva celá dedina. „Predvlani sme mali Celoštátne stretnutie aktivistov ZSM v Jasení a navštívili sme aj Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe. Tam sme videli vystúpenia niekoľkých slovenských rodín. […] Keďže aj my v Maďarsku máme takéto formácie, téma sa zdala byť zrealizovateľná. Medzi Slovákmi v Maďarsku však nejde len o odovzdávanie ľudových tradícií, spevu a tanca, ale aj hrdosti, že patríme k slovenskej národnosti, máme slovenskú identitu a máme radi náš jazyk,“ spomenula, s tým, že pozvanie potešilo folklórne rodiny. „Na jednej strane sa prekvapili, na druhej ich naplnil príjemný pocit, že na nich nezabúdame, počítame s nimi a vážime si ich snaženie,” dodala.

Vyvrcholením celého folklórneho sviatku Slovákov v Maďarsku bude akiste vystúpenie folklórneho súboru Vranovčan v programe s názvom Prišli hostia zo Zemplína. R. Egyedová Baráneková spomenula, že FS Vranovčan vystúpil naposledy v začiatkoch Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. Teleso je však nesmierne vyťažené, keďže na Slovensku patrí k špičke. Obecenstvo ho opäť uvidí na prírodnom javisku v Banke až teraz. Vranovčan desaťročia pomáha folklórnemu súboru Veľká Bukovinka v Répášskej Hute. Vďaka tejto spolupráci má bezprostredný kontakt so Slovákmi v Maďarsku. Aj v tomto uznávanom slovenskom súbore badať viacgeneračnosť. „Pred dvadsiatimi rokmi tu s nimi bol vtedajší vedúci súboru Štefan Kocák. Potom jeho pozíciu prevzal syn Peter. Keď som sa ho opýtala, či pozná Banku, povedal: Bože, veď som tam bol ako 15-ročný, je to krásne miesto a veľmi sa tešíme, z nostalgie beriem aj otca,” podelila sa o príjemnú príhodu predsedníčka ZSM.

V sprievodných programoch ani tentoraz nebude chýbať galéria na plote To sme my, zostavená z fotografií doterajších slávností, a ani slovenské gastronomické špeciality. Novinkou bude veľkoplošná LED obrazovka, na ktorej budú premietané fotografie vystupujúcich folklórnych rodín a skupín, ako aj videozáznamy.

Prípravy na jubilejný ročník novohradských a celoštátnych folklórnych slávností sú teda v plnom prúde. Veríme, že všetko sa podarí podľa očakávaní organizátorov. Bezplatné podujatie je však možné navštíviť len s COVID preukazom.

Foto: archív autora