Modrotlač po stáročia obľúbená

Uverejnené: sobota, 31. júl 2021, 05:36

Prednedávnom sme dostali pozvanie do Arpádovho múzea v Ráckeve na dočasnú výstavu Naladené do modro-biela – Od začiatkov modrotlače po súčasnosť, ktorú spoločne s múzeom mnohonárodnostného mesta na Dunaji usporiadal Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) na čele s riaditeľkou inštitúcie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), etnografkou a kurátorkou výstavy Katarínou Király.

Exponáty výstavy predstavujú tradíciu modrotlače – farbenie textilu a metódu vzorkovania –, ktorá sa v strednej Európe rozšírila v 18. a 19. storočí. Návštevníci môžu v Ráckeve vidieť tradičný každodenný a sviatočný modrotlačový odev Slovákov v Maďarsku a ukážky zo súčasnej módy. Hudobno-folklórnu spevácku potechu hosťom na úvod pridala nositeľka tradičného ľudového umenia Zuzana Častvanová.

Modrotlač zapísali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2018. Viacnárodnú nomináciu Maďarsko predložilo spoločne so Slovenskom, Českou republikou, Rakúskom a Nemeckom. Modrotlač je od roku 2015 zaradená do maďarského Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva.

...

Erika Trenková

Foto: Ivett Körtvélyesi

Celý príspevok si môžete prečítať v 31. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 5. augusta.

Oplatí sa nás predplatiť.