Slováci ukázali svoje hodnoty v Ráckeve

Uverejnené: piatok, 06. august 2021, 05:59

Slovenskú národnosť na 21. Celoštátnom národnostnom kultúrnom festivale a gastronomických dňoch v Ráckeve v tomto roku zastupovala Baňačka a Jača. KeveFeszt je jediný festival v Maďarsku, na ktorom sa zúčastňuje všetkých tu žijúcich 13 národností.

Pri brehu Dunaja na promenáde návštevníkov čakalo 24 vystúpení, 25 druhov jedla, 13 vinárov a nechýbala ani ochutnávka páleniek. Dvojdňové podujatie predchádzala vernisáž výstavy Naladené do modro-biela – Od začiatkov modrotlače po súčasnosť v mestskom Arpádovom múzeu, ktorej kurátorkou bola etnologička Katarína Király, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM). O výstave ste sa mohli dočítať v predchádzajúcom čísle nášho týždenníka. My sa teraz sústredíme na festivalové momenty. Priblížila nám ich vedúca Národopisnej zbierky zemplínskych Slovákov Nové Mesto pod Šiatrom – Baňačka Zuzana Xénia Szabová, ktorá so svojou trojčlennou skupinkou prezentovala v stane domáce slovenské gastronomické špeciality. Nechýbal ani zakladajúci člen ľudovej hudby Csibaj Banda z Jače Zoltán Berényi, ktorý predstavil slovenský folklór na javisku.

...

AR

Foto: Z. X. Szabová

Celý príspevok si môžete prečítať v 32. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 12. augusta.

Oplatí sa nás predplatiť.