Dožinková veselica v Čabe po tretí raz

Uverejnené: piatok, 27. august 2021, 05:45

Zdá sa, že Čabänia založili tradíciu, keď pred dvoma rokmi zorganizovali prvú dožinkovú veselicu. Nechceli nič iné, len zabávať sa a byť spolu, čo je zvlášť podstatné práve v období pandémie. Odvtedy uplynuli dva roky a teraz, pred maďarským štátnym sviatkom opäť bol preplnený dvor Domu slovenskej kultúry. Zámerom organizátorov bolo oživiť túto nie príliš starú tradíciu.

Čo sú vlastne dožinkové slávnosti? Objasnil nám to predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik. „Je to slávnosť odvážania posledného snopa z poľa. Ten posledný musel byť najväčší a z najväčších klasov tohto snopa urobili veniec. Potom ho odniesli gazdovi a zavinšovali. Gazda dal požehnať veniec a všetkých pohostil. Základné pravidlo bolo, že na oslave museli hrať domáci. My to máme dané, lebo nám hrá Štefan Lustyik so svojou bandou.“

...

(BPL)

Foto: autor

Celý príspevok si môžete prečítať v 35. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 2. septembra.

Oplatí sa nás predplatiť.