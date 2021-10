Čabiansky sobáš u Tirpákov

Uverejnené: nedeľa, 03. október 2021, 05:23

Podľa tohto titulného názvu hneď by sme mohli položiť dve otázky. Kto sú Tirpáci a ako sa k nim dostali Čabania? Hneď sa to dozviete. Keď dnes počujeme slovo Tirpák, myslíme všeobecne na obyvateľa Níreďházy. Málokto vie, že v tomto pomenovaní zohrávajú nemalú úlohu i Slováci z Békešskej župy, ktorí sa podieľali na znovuosídlení Níreďházy.

O dobrodružných dejinách mesta by sme mohli napísať stovky strán, ale to nechajme radšej na historikov, etnografov a spisovateľov. Čabania zohrávali významnú úlohu pri zakladaní Níreďházy, preto ich my pokladáme za našich príbuzných, teda aj Tirpáci sú do istej miery Čabania. Ani ich nešetrila výmena obyvateľstva a totalita, takže mohli by sme si myslieť, že zabudli na svoje korene. No práve naopak. V minulých rokoch zosilneli príbuzenské styky a vlani nás Tirpáci navštívili na Čabe. Viedol ich dnes už, žiaľ, nebohý predseda Spolku pre obyvateľov bokorských sálašov Ján Gyebrószki. O pokračovaní spoločných projektov nám porozprávala nová predsedníčka spolku Eva Zajáczová.

...

(BPL)

Foto: Bence Szeljak

