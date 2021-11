Tancom rozvírili javisko v Sarvaši

Uverejnené: piatok, 12. november 2021, 09:22

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) usporiadal Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov Vo víre tanca prvý raz v roku 2009. Odvtedy každý druhý rok organizuje toto stretnutie.

Od roku 2015 sa o kvalifikáciu môžu uchádzať aj detské tanečné skupiny, ba aj tanečníci ľudového tanca, ktorí tancujú ako sólisti. Vzhľadom na to, že v niektorých súboroch v uplynulom období značne klesol počet aktívnych tanečníkov, ÚKSM umožnil prezentáciu choreografií aj v zníženom počte tanečných párov. Podmienky, ktoré prepísala svetová pandémia koronavírusu a okolnosti s ňou súvisiace, donútili ÚKSM k tomu, aby zvolil novú formu odbornej pomoci. V tomto roku sa okrem súťaže a tanečného „boja“ o kvalifikačné pásma mohli skupiny uchádzať aj o poskytnutie odbornej pomoci bez kvalifikácie. Dokonca organizátori umožnili po prvýkrát v histórii prehliadky Vo víre tanca prihlásiť sa na dve miesta, podľa toho, komu ako boli jednotlivé miesta bližšie. Jedným miestom bol Sarvaš a druhým dejiskom mala byť obec blízko hlavného mesta. Nabádali všetkých záujemcov, aby sa bez ohľadu na to, do akej miery sú pripravení, prihlásili a využili všetky ponúkané možnosti. Samotná prehliadka sa uskutočnila 16. októbra v Sarvaši, na javisku divadla Cervinus Teatrum.

Demokracia je nákladná

– Pôvodne mali byť dva termíny prehliadky. V sobotu 16. októbra v Sarvaši. A druhá? – opýtali sme sa hlavnej organizátorky prehliadky Vo víre tanca, riaditeľky Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Kataríny Király.

– ...

E. Trenková

Foto: archív ĽN, Péter Pálfi, Norbert Farkas, KK

