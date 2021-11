Jesenné aktivity v Horných Peťanoch

Uverejnené: sobota, 13. november 2021, 05:56

V poslednom čase sa zdá, že sa roztrhlo vrece so slovenskými programami v mnohých národnostných obciach. Jesenné obdobie je výnimočné tým, že nás zaženie do tepla domova, a pri horúcom čaji alebo varenom víne môžeme prežiť pokoj a harmóniu.

Pohoda sa však dá dosiahnuť aj v spoločnosti. O to sa snažia aj Hornopeťančania. Hneď ako sa ochladilo, samosprávy obce, ktorá má približne 600 obyvateľov, sa pustili do realizácie programov. Prvý z nich sa konal poslednú októbrovú stredu. Miestna slovenská samospráva spolu s Obecnou samosprávou si zaumienili, že pozdravia skôr narodených obyvateľov dediny. Na Deň seniorov pozvali 110 hostí, z ktorých napokon do Kultúrneho domu prišlo 60. Po zarecitovaní dvoch slovenských básničiek žiakmi vyššieho stupňa Reginou Prekopovou a Viktóriou Fedorovou prítomných pozdravili starosta Zsolt Laczkovszki a predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Horných Peťanoch Zuzana Pápaiová Laczkovská. Tá vo svojom príhovore upriamila pozornosť aj na blížiace sa politické udalosti a všetkých požiadala, aby sa prihlásili k slovenskej národnosti, a tak posilnili existenciu Slovákov v Horných Peťanoch i uchovávanie slovenských tradícií v obci.

...

AR

Foto: Z. Pápaiová Laczkovská

