Santovčania na tričkách popularizujú slovenčinu

Uverejnené: sobota, 13. november 2021, 06:00

Znie to síce čudne, ale možno práve vďaka tričkám s nápismi Bože mój, Horenka, horenka alebo Čo je sa dostane Santov na mapu silnejúcej lokálnej identity.

Samospráva obce Santov totiž prišla s nezvyčajným, ale účinným nápadom tlačiť na tričká charakteristické výrazy, ktoré sú pre miestnych, ale aj v okolí žijúcich občanov späté so santovskou slovenčinou a s dychovou hudbou. Ako pre Ľudové noviny uviedla starostka Santova Eva Csicsmanczaiová, inšpirovali sa v susednom meste, kde hŕstka mladých dievčat popularizuje nemeckú identitu v Maďarsku. „Veľmi sa mi zapáčili ich tričká, mikiny a čiapky, na ktorých je napísané: Einfach Schwäbisch, čo v preklade znamená Som obyčajný Šváb, tak som sa obrátila na nich s prosbou o spoluprácu,“ povedala E. Csicsmanczaiová. Pôvodným plánom bolo vytvoriť takéto tričká pre pilíšskych Slovákov, ale prišla pandémia a všetko nejako viazlo, tak sa rozhodla uskutočniť svoj nápad na Santove a na rukáv dala vytlačiť aj erb obce. Verešvárske dievčatá napokon povedali, že vzhľadom na to, že so santovskými tričkami vznikne nová „značka“, nechcú nijakú protihodnotu za nápad. Dôležité bolo, aby sa tričká dali nosiť aj v bežný deň a nepribudli iba ďalšie reklamné kusy oblečenia v skriniach zákazníkov.

...

(ef)

Foto: autorka, internet

