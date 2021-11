Zabíjačka tradične po čemersky

Uverejnené: sobota, 13. november 2021, 06:03

Pod vedením Slovenskej národnostnej samosprávy 6. novembra skoro ráno obetovali v Čemeri dobre vykŕmeného brava na oltári ľudových tradícií. Opäť raz ukázali, aká bola čemerská zabíjačka kedysi.

Pravdou je, že aj v súčasnosti sa robia tradičné zabíjačky, avšak čoraz zriedkavejšie. Aj preto bol dvor Domu slovenských tradícií od rána do večera plný záujemcov o zvyklosti, ako aj ľudí s maškrtným jazykom bažiacim po zabíjačkových lahôdkach. Pestovatelia tradícií v Čemeri boli vyobliekaní do tradičných odevov a za pomoci tradičného náradia spracovali každý kúsok zaklatého 200-kilového brava. Vlastne zabíjačka bola dvojdňová, veď v piatok sa zapojili aj školáci do plnenia klobás. V sobotu mäsiar opálil sviňu, rozobral ju a spracoval. Pomáhali mu aj ženy. Priam nebadane sa uvarila mäsová polievka, hurky, klobásy a plnená kapusta. Pri peci na dvore celý deň fungovala Slovenská kuchyňa a chutnalo sa jedno dobré sústo po druhom, dokonca aj čalamáda a lekvár. Na presnú mieru a pevný hmat hodili do seba aj pár pohárikov pálenky. Proti zime popíjali horúci čaj a varené víno.

-tre

Foto: Jozef Hartmann