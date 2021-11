Folklórny súbor Rosička oslávil 10. výročie vzniku

Uverejnené: piatok, 19. november 2021, 07:50

V Maglóde sa prednedávnom stretli stúpenci folklórneho hnutia, aby oslávili 10. výročie založenia súboru zachovania slovenských tradícií Rosička. Prvá novembrová sobota bola príležitosťou stretnúť sa, osláviť výročie, pozdraviť zakladateľky a – ako to už s partiou ľudí, milujúcich folklórny tanec a ľudový spev obyčajne býva – nemohli si odpustiť po večeri tancovačku. Zisťovali sme aj, ako to so založením Rosičky onoho času bolo.

Potreba slovenského súboru

Predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy Katarína Hajdúváriová pozdravila na oslave predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbetu Hollerovú Račkovú a Maglóďanom prišli zablahoželať aj riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Király a predsedníčka Spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina Zuzana Szabová. Hosťom sa prihovoril starosta Maglódu Pál Tabányi, ktorý hodnotil prínos a význam skupiny v pestovaní a odovzdávaní slovenských tradícií v meste. V súčasnosti v skupine kladú väčší dôraz na tanec a autentické oblečenie, ale dôležitú úlohu zohráva aj organizovanie festivalov ľudovej gastronómie, na ktorých pečú kapustníky alebo gerhene, ako v Maglóde nazývajú zemiakové placky.

Terajšie vedenie spolu s predsedníčkou slovenského zboru sa kyticou kvetov poďakovali zakladateľkám folklórneho spolku Márii Pintérovej a Anne Rakitovej za ich snahy a prístup, keď sa pred desiatimi rokmi rozhodli založiť slovenskú formáciu.

E. Trenková

Foto: Csilla Földiová

