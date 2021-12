Deň národností v Slovenskom Komlóši

Uverejnené: streda, 29. december 2021, 05:53

V čase, keď sa zima chystá vládnuť, slávia menšiny žijúce v Maďarsku svoj sviatok. V roku 1995 maďarská vláda na základe deklarácie OSN vyhlásila 18. december za Deň národností.

Koncom roka 2021 komlóšski Slováci mali spomienkovú slávnosť 3. decembra. Slávnosť začala výstavou obrazov komlóšskeho maliara Ondreja Lehoczkého s názvom Nostalgia. Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa v sále Domu prírody zišlo veľa ľudí. Dobre im padlo navzájom sa stretnúť a porozprávať po dlhom čase.

Všetkých prítomných pozdravila a privítala predsedníčka poslaneckého zboru Slovenskej národnostnej samosprávy a zároveň aj riaditeľka Slovenskej základnej školy a materskej školy v Slovenskom Komlóši Zuzana Lauková. Osobitne privítala generálneho konzula SR v Békešskej Čabe Emila Kuchára, konzulku SR v Békešskej Čabe Ninu Éliášovú, slovenského hovorcu v maďarskom parlamente Antona Paulika, Štefana Kraslána z Ministerstva ľudských zdrojov, predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbetu Hollerovú Račkovú, podpredsedu CSSM Františka Zelmana, primátora mesta Zoltána Zsuru, viceprimátora mesta Zoltána Horvátha a evanjelického farára Attilu Spišáka. Zároveň privítala aj hostí z okolitých obcí: z Veľkého Bánhedeša, Ambrózu, z Pitvaroša, ale aj z mesta Segedín. Zuzana Lauková popriala všetkým príjemný večer a odovzdala slovo Alžbete Hollerovej Račkovej. Predsedníčka CSSM sa poďakovala za pozvanie a vo svojom príhovore vyzdvihla potrebu upevnenia a udržania slovenského povedomia, ktoré by sa malo preukázať aj v nastávajúcom sčítaní obyvateľov a vo voľbách.

Po príhovore vystúpila opäť Z. Lauková a oznámila laureátov vyznamenania Za komlóšskych Slovákov, ktoré udeľuje Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši. Tento rok si ho prevzali evanjelický farár Attila Spišák a Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov.

Attila Spišák, narodený v novohradskej dedinke Šámšonház, po štúdiu na Evanjelickej univerzite v Budapešti a Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a službe v Budapešti prišiel do Komlóša ako evanjelický farár a hneď sa aj zapojil do slovenského verejného života. Venuje sa mládeži – organizuje pre ňu rôzne tábory a podujatia, založil Dom remeselníkov, prevádzkuje slovenskú evanjelickú školu a Cirkevný dom dôchodcov. Je členom Náboženského a sociálneho výboru CSSM. Úzko spolupracuje so slovenskou samosprávou. A. Spišák za svoju všestrannú činnosť získal vyznamenanie Za komlóšskych Slovákov.

Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov tvoria prevažne potomkovia presídlených Slovákov do okolia Galanty. Predsedom je Ľubomír Kmeť a členmi sú Eva Tušková, Renáta Gombárová a Ján Hovorka. Združenie pracovalo posledných päť rokov na indexácii matrík. Výsledkom je publikácia Matrika Slovenského Komlóša. K publikácii je priložené dátové DVD s rodokmeňmi vyše 60 000 Komlóšanov. Keďže sa členovia Združenia nemohli pre pandémiu osobne zúčastniť slávnosti, prevezmú si vyznamenanie neskôr. Mariana Bajczerová prečítala príhovor, ktorý poslal Ján Hovorka.

Predsedníčka poslaneckého zboru miestnej Slovenskej národnostnej samosprávy Zuzana Lauková popriala básňou všetkým prítomným krásne vianočné sviatky a uviedla mandolínový súbor Tremolo, ktorý spríjemnil záverečné chvíle tejto slávnosti. Medzi skladbami a piesňami sa ozývali komlóšske ľudové piesne – Dobrý večer a maďarské ľudové piesne – Tisza csokor. Zazneli aj známe ľudové piesne od Adama Hudeca, ale aj melódie takých velikánov hudby ako je Dmitrij Šostakovič a jeho Suite for Jazz Orchestra No. 2 a Hallelujah Leonarda Cohena.

Po programe nasledovalo krátke pohostenie.

Viera Krajčová

Foto: Marianna Melegová