Kniha o novohradských hrdinoch a obetiach vojen

Uverejnené: utorok, 21. január 2020, 08:49

Naše novohradské korene III. Novohradskí hrdinovia a obete vojen je názov knihy, ktorú vydala Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad.

Prvá časť bola dvojjazyčná a snažila sa oboznámiť čitateľov s históriou Novohradu, príchodom Slovákov do obce, so zaujímavosťami z dejín miestnych cirkví, ako aj s tradičnou kultúrou, folklórom, krojom, to všetko obohatené portrétmi, resp. spomienkami na významné osobnosti, či inštitúcie a kolektívy. Druhá, Novohradská svadba, predstavila úlohu a zachované slovensko-maďarské verše družbu, rozpomienky miestnych obyvateľov od manželiek, kuchárok, hudobníkov až po obliekačku nevesty. Tentoraz nám rytier maďarskej kultúry József Végh predkladá väčší časový úsek, ale nenecháva sa uniesť, v centre pohľadu má stále život padlých hrdinov, osud preživších a dopad vojen na miestnu komunitu.

...

AR

Foto: autor

