Vyšlo druhé vydanie antológie Fialôčka, fiala

V edícii Reprint SlovakUm koncom septembra uzrelo svetlo sveta druhé vydanie antológie detských básní Fialôčka, fiala. Po prvej reedícii antológie slovenskej poézie a prózy v Maďarsku Výhonky z roku 2018 je to už druhá knižka, ktorou chce vydavateľstvo pripomenúť začiatok rozkvetu slovenskej literárnej tvorby v našich končinách. Obe publikácie majú pre tunajších Slovákov veľký význam a nemali by chýbať ani v jednej knižnici so slovenskou literatúrou v Maďarsku.

Pred 40 rokmi k Medzinárodnému roku dieťaťa, ktorý vyhlásilo UNESCO na rok 1979, vo Vydavateľstve učebníc v Budapešti vyšla antológia detských básní od šiestich slovenských básnikov s názvom Fialôčka, fiala. Tento darček pripravili deťom Imrich Fuhl, Gabriel Kara, Alexander Kormoš, Juraj Marík, Gregor Papuček a Július Szabó.

...

