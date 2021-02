Pohľad na literárnu kuchyňu znamenitého gurmeta Zoltána Bárkányiho Valkána – As-pekty krajinnej a gastronomickej semiotiky

Uverejnené: sobota, 20. február 2021, 05:43

Venovanie:

Tento príspevok vznikol z úcty k erbovému slovenskému spisovateľovi v Maďarsku Zoltánovi Bárkányimu Valkánovi, autorovi doteraz publikovaných šiestich zbierok krátkej prózy – Vzplanutie (1987), Návrat (1998), Vianoce tetky Karovej (2009), Pivnica (2011), Jabloň (2013) a dvojjazyčnej knihy poviedok Balada o starkej – Ballada az öregasszonyról (2016), pri príležitosti jeho osemdesiatych narodenín. Z bibliografických údajov jeho kníh vidíme, že svoj tvorivý zenit dosahuje práve v prvej dekáde 21. storočia, počas ktorého s mladíckym elánom reflektuje na všeľudské problémy súčasnej doby pretavené do kontextov slovenských tradícií jeho rodného Kestúca. K tejto práci mu prajeme veľa tvorivých síl, ako aj pevné zdravie.

Motto

Dávku olúpaných slov / posýpam korením citov / a zalievam čistými myšlienkami, / postavím na horúci sporák, / dlho to miešam. / Snáď z toho bude báseň? / Ktohovie?!

(Gregor Papuček: Z kuchyne myšlienok, úryvok)

Na úvod

Slovné spojenie „literárna kuchyňa“ nachádzajúce sa v titule obrazne evokuje akúsi pomyselnú miestnosť, dielňu, tvorivú situáciu či „kuchyňu myšlienok“, v ktorej sa niečo kuchtí, respektíve sa rodí literárny text. Obe činnosti (varenie, tvorba umeleckého textu) si vyžadujú kreativitu a zručnosť vo výbere a kombinovaní myšlienok a slov, či surovín a korenín pri príprave pokrmov. Podobne o tom zmýšľa autor motta, významný pilíšsky poet Gregor Papuček, ako aj excelentný prozaik, rodák z pilíšskeho Kestúca Zoltán Bárkányi Valkán. V jeho tvorbe sa harmonicky spája v jedno pozícia spisovateľa a gurmeta.

Titul príspevku, ako aj motto, naznačujú tematické domény našich reflexií, do centra ktorých sme kládli problematiku tradičnej slovenskej stravnej a stolovacej kultúry v podmienkach hornatej krajiny pod Pilíšom. Spisovateľov záujem o tradičné jedlá svojho rodiska a snaha zapracovať ich vo forme literárneho motívu do štruktúry prerozprávaných príbehov („ukuchtiť“ z nich príjemne stráviteľné literárne pochúťky) nie je nijaké nóvum. Sledovať to možno od samého vzniku jeho prvých fiktívnych diel uverejnených od druhej polovice osemdesiatych rokov minulého storočia až po súčasnosť. Tejto rovine sa však zatiaľ nevenovala patričná pozornosť, hoci motív jedla a jedenia vo funkcii významotvorného dejového prvku otvára nové aspekty pri interpretácii Valkánových próz.

Inšpirovaní týmto hiátom sme sa rozhodli venovať sa práve problematike kulinárstva. V tejto súvislosti sa núka spomenúť ďalšie svedectvo o spisovateľovom záujme o tradičné slovenské jedlá, o jeho znaleckom a tvorivom prístupe pri ich príprave, ako aj o jeho odbornosti a kreativite prejavujúcej sa pri opise slovenských špecialít a pri opise a tvorbe receptov tradičných jedál Slovákov žijúcich v Maďarsku, prispôsobených súčasným chuťovým vkusom. Ide o reprezentatívnu dvojjazyčnú kuchársku knihu z dielne vydavateľstva SlovakUm Slovenská kuchyňa – Szlovák konyha (2019), v slovenskom preklade Evy Fábiánovej. Nová kuchárska kniha z pohľadu interpretátora sledujúceho práve funkciu gastronomických motívov v literárnom texte sa vníma ako zásobáreň nových informácií a podnetov dopĺňajúcich obraz sledovanej tematiky.

Pri uvažovaní o nastolenej problematike vychádzame z niektorých aspektov krajinnej semiotiky. Sledované teoretické zásady sa pokúsime aplikovať prakticky, na konkrétnom poviedkovom texte vybraných príbehov.

...

Katarína Maruzsová Šebová

Foto: archív

Celý príspevok si môžete prečítať v prílohe 8. čísla nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 25. februára.

