V Pilíšskej Čabe predstavili nové knihy Antona Drevenku

Anton Drevenka z Pilíšskej Čaby bude mať v tomto roku 92 rokov. Patrí medzi najstarších členov, zakladateľov miestnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) a preslávil sa písaním najmä maďarských, ale zato aj slovenských básni. Dodnes literárne a aj spoločenský aktívny Tóni báči je nositeľom titulu Čestný občan Pilíšskej Čaby a o svojej tvorbe tvrdí, že píše preto, aby objavil a vyjadril čo najviac krás života.

Podľa všetkého máme mu čo závidieť, veď tlmočí obrovské množstvo spomínaných krás, patrí medzi najplodnejších autorov. Napriek tomu, že poézii sa pravidelnejšie začal venovať až po odchode do dôchodku, dodnes má na konte viac než 2200 básní. Jeho prvá samostatná básnická zbierka vyšla v roku 2006, ďalšie pred niekoľkými týždňami, a to hneď tri hrubé zväzky, spolu ide o 1286 knižných strán. Autorka obálok a redaktorka zbierok Magdolna Eignerová (Turpiszová) to pri práci s takýmto množstvom veršov zrejme takisto nemala jednoduché ako zodpovedný vydavateľ, teda Slovenská národnostná samospráva v Pilíšskej Čabe, ktorej sa do spolufinancovania týchto objemných kníh podarilo zapojiť miestnu organizáciu ZSM, Celoštátnu slovenskú samosprávu v Maďarsku (CSSM) a Verejnoprospešnú nadáciu ZSM. Publikácie uzreli svetlo sveta v budapeštianskom Grafickom štúdiu a tlačiarni PrintPix.

Počas poslednej májovej soboty po tradičnom „búraní“ mája v Parku predkov početní účastníci následnej milej slávnosti usporiadanej na miestnom tržnom námestí sa mali na čo tešiť, mali čo oslavovať.

