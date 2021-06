Večné čakanie – Zrod novej knihy

Uverejnené: utorok, 22. jún 2021, 05:29

Čerstvá dvojjazyčná zbierka drobných próz Návšteva – Látogatás z pera kestúckeho rodáka, uznávaného slovenského prozaika v Maďarsku Zoltána Bárkányiho Valkána (1941), je „venovaná jeho kestúckym rodákom“. Ide v poradí o siedmu samostatnú knihu autora, ktorá nadväzuje na jeho predchádzajúcu dvojjazyčnú antológiu Balada o starkej / Ballada az öregasszonyról (Croatica 2016).

Súčasne však je aj pokračovaním, respektíve ďalším opusom po knihe Pavla Kondača Osudové prelomy / Sorsfordulók (2019) Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm, s. r. o. (2021), ktorá taktiež vyšla v slovenskom a maďarskom jazyku. Nová kniha Z. Bárkányiho Valkána uzrie svetlo sveta v roku, keď jej autorovi vzdávame hold pri príležitosti jeho osemdesiatin. Toto významné životné jubileum je nenávratnou možnosťou, aby sme sa zahĺbili do podmanivého tkaniva Valkánových próz, pozabudli sa v ňom, užívajúc si jeho osobitý spisovateľský rukopis. Nesmieme však zabudnúť na to, že umelecky stvárnený svet „v objatí bielych skál“ (citát od autora) existuje už iba v spomienkach a v textovej podobe. Táto skutočnosť pridáva svojráznu významovú nuansu novej publikácii, ku ktorej pristupujeme so záujmom, čo nové prináša oproti predchádzajúcim zbierkam – Vzplanutie 1987; Návrat 1998; Vianoce tetky Karovej 2009; Pivnica 2011; Jabloň 2014 – autora.

Názov a zostavenie zbierky

Spisovateľ za titulnú poviedku svojej novej knihy určil myšlienkovo a umelecky náročne spracovaný príbeh Návšteva, pochádzajúci ešte z prvej fázy jeho tvorivého obdobia (Vzplanutie 1987).

...

Katarína Maruzsová Šebová

Foto: archív

Celý príspevok si môžete prečítať v prílohe 25. čísla nášho týždenníka, ktorá vyjde dňa 24. júna.

Oplatí sa nás predplatiť.