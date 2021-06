Slováci z Pilíšskej Čaby môžu byť na seba hrdí

Uverejnené: utorok, 22. jún 2021, 05:31

Uplynulý rok bol ťažký aj pre mnohé národnostné spoločenstvá. Nebolo to inak ani v prípade slovenských. Protipandemické opatrenia doslovne znemožnili ich prácu. Slovenské samosprávy museli zreorganizovať svoju činnosť a náplň práce. Niektoré sa rozhodli usporadúvať omše alebo folklórne stretnutia formou živých prenosov, resp. záznamov prostredníctvom internetu či miestneho televízneho štúdia.

Našli sa aj také, ktoré zapájali slovenských obyvateľov do súťaží, pričom styky s nimi udržiavali bez priamych kontaktov. Podaktoré zbory sa zamerali na publikačnú činnosť. Vďaka tomu rozšírili poznatky väčšinového národa o ich minulosti a súčasnosti, ale aj predstavili pamätihodnosti ich lokality. Máloktorá publikácia sa dostala na knižný trh v slovenskom i v maďarskom jazyku. Aj preto som sa potešil, keď som si do rúk zobral najnovšiu knihu Štefana Kochňáka My, Slováci z Pilíšskej Čaby, ktorá patrí práve do tejto skupiny. Redaktorka zbierky Magdolna Eignerová (Turpiszová) predložila pred čitateľa zrelú prácu. Ako predsedníčke zodpovedného vydavateľa, teda Slovenskej samosprávy v Pilíšskej Čabe, sa jej do spolufinancovania knihy podarilo zapojiť miestnu organizáciu Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM), Celoštátnu slovenskú samosprávu v Maďarsku a Verejnoprospešnú nadáciu ZSM. Publikácia uzrela svetlo sveta v budapeštianskom Grafickom štúdiu a tlačiarni PrintPix. Vyšla v náklade 300 exemplárov v rozsahu 231 strán, lektoroval ju Dr. Ladislav Selke, autorom predslovu je Tomáš Bačo a maďarské texty preložil do slovenčiny Atila Rusnák.

Atila Rusnák

Foto: autor, Imrich Fuhl

