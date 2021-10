Zasvietila nám hviezdička na literárnom nebi

Uverejnené: nedeľa, 03. október 2021, 05:26

Bolo to pre nás, slovenských básnikov v Maďarsku poriadne prekvapenie, keď sme sa vlani (2020) od pracovníkov Vydavateľstva Magyar NAPLÓ dozvedeli, že sa chystajú vydať antológiu do maďarčiny preložených básní slovenských básnikov zo Slovenska a národnostných slovenských básnikov z okolitých štátov, a že to má vyjsť začiatkom septembra 2021.

Jednu časť básní do zväzku odporúčal predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik, druhú časť povyberal básnik a umelecký prekladateľ László Tóth, ktorý vo svojom doslove zhrnul vzájomné vplyvy slovenskej a maďarskej poézie. Čas utekal ako vždy, a pracovníci vydavateľstva svoj sľub dodržali. Antológia vyšla načas. Jej titul, ktorý vyrastá z názvu básne Ľubomíra Feldeka Bratislavská káva, znie po maďarsky podobne, Pozsonyi kávé Bratislavában. Ide teda o ukážku z tvorby 41 súčasných básnikov. Z nich ten najstarší je básnik Ján Buzássy (Slovensko,1935), a najmenej rokov má poetka Mirka Ábelová (Slovensko, 1985). Rozdiel: pol storočia!

Zväzok má 204 strán a jeho cena je 2300 forintov. My autori za nami poskytnuté básne sme dostali tri takéto knižky, ktoré obsahujú výber z básní napísaných v období od konca osemdesiatych rokov podnes, a síce v poradí rokov narodenia ich autorov. Takto sa pokúša prehliadnuť cestu a rozvoj súčasnej slovenskej lýry. Z nich 34 básnikov je zo Slovenska, a ďalší ôsmi žijú a tvoria v okolitých štátoch (Srbsko, Maďarsko, Rumunsko).

Slovenskí národnostní autori:

V Srbsku: Viera Benková (1939), Víťazoslav Hronec (1944), Miroslav Demák (1948) a Zdenka Valentová-Beličová (1975).

V Maďarsku: Gregor Papuček (1938), Alexander Kormoš (1941 – 2020) a Imrich Fuhl (1961).

V Rumunsku: Dagmar Mária Anoca (1951).

Nemôžem ešte nakoniec nepripomenúť, že táto knižka vzbudila vo mne veľkú radosť. Pripomenula mi našu slávnejšiu minulosť.

Kde sú tie časy, keď sme mali svoje dobre fungujúce Združenie slovenských spisovateľov, keď sme organizovane pracovali na našom literárnom políčku, mali sme almanach ZROD, aj časopis SME, každý rok sme vydávali antológie, ba aj samostatné zbierky básní a prózy..., mali sme dobrých priateľov – literátov na Slovensku, pozývali nás do Bratislavy, do Nitry, a Spolok slovenských spisovateľov (SSS) si spomedzi nás zvolil čestných členov! Aj tentoraz – vďaka predsedovi SSS Miroslavovi Bielikovi – máme mená aj básne v tejto bohatej antológii, lebo on ani po toľkých rokoch na nás nezabudol. Chcel som sa mu poďakovať, išiel som na internet, napísal som si do vyhľadávača jeho meno a našiel som tam takúto nesmierne smutnú vetu: Zomrel predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik.

Zomrel 22. júla 2021. Česť jeho pamiatke! Žiaľ, taký je osud človeka! A musím dodať ešte ďalšiu smutnú vec. V antológii Pozsonyi kávé Bratislavában, zase len vďaka už zosnulému Miroslavovi Bielikovi, má báseň aj náš bývalý priateľ Alexander Kormoš, ktorý sa tomu, ani tejto knižke, žiaľ, už nemôže tešiť, keďže pred rokom nás navždy opustil. Česť aj jeho pamiatke!

Čítajte básničky, čítajte,

slovenské myšlienky vnímajte!

Priložte k tomu aj našu reč.

Slovenské slovíčko, neuteč!

Gregor Papuček

Foto: autor