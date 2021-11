Vyšla dvojjazyčná antológia slovenských klasikov

Uverejnené: pondelok, 29. november 2021, 05:54

Ani neviem, či som v živote držal v ruke dvojjazyčnú antológiu. Pamätám sa, že mnohokrát som obracal knižku s názvom Žriedlo z roku 1973. Edícia Čítanie študujúcej mládeže vydavateľstva Tatran obsahovala výber z medzivojnovej poézie slovenských básnikov.

Ďalšie moje stretnutie so zborníkom vybraných literárnych prác od rôznych autorov sa datuje do obdobia, keď ako „zelenáč” som začal učiť slovenčinu v Maďarsku. Na poličke v učebni som náhodou natrafil na literárnu antológiu pilíšskych slovenských autorov Pod Pilíšom – tam je náš svet. Publikácia Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov a Zväzu Slovákov v Maďarsku z dielne vydavateľa Spoločnosť Fuhl Bt. v Mlynkoch uzrela svetlo sveta v roku 2008. Ani vydanie tejto jednojazyčnej slovenskej antológie nebolo dnes, preto som sa veľmi potešil, keď som mal možnosť spolupracovať na novej knižke Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy (SNSNŽ) Od Tatier k Dunaju. Škoda, že v súčasnosti sa s takýmito slovensko-maďarskými zbierkami básní stretávame málokedy, hoci možno sledujem nesprávne zdroje, a ich dostupnosť sťažuje, že mnohé publikácie tohto typu z polovice minulého storočia sú už vyradené v knižniciach. Záujemcovia o tento druh literatúry, ktorí slovenský jazyk ovládajú slabšie alebo vôbec nie, nemajú možnosť oboznámiť sa so slovenskou prózou a poéziou napriek tomu, že má veľa spoločného s maďarskou. Na internete sa síce nájde niekoľko prekladov, tie sú len akýmsi chabým výberom literatúry. Antológia SNSNŽ je aj z tejto stránky výnimočná, lebo ako jediná publikácia takéhoto typu vydaná Slovákmi v Maďarsku sa snaží vzdelávať a diachrónne predstaviť slovenskú lyriku dvoch storočí v slovenskom i v maďarskom jazyku.

Klasika nikdy nevyjde z módy

Na to, ako sa zrodil nápad SNSNŽ vydať takúto zbierku básní, sme sa opýtali jej predsedu. „Dlho sme uvažovali nad tým, ako by sme mohli priblížiť slovenskú literatúru slovenskej národnosti v Maďarsku i väčšinovému národu. Pravdou je, že v druhej polovici minulého storočia ľudia po večeroch viac čítali tlačený text ako dnes, ale myslím si, že knihy nikdy nevyjdú z módy,“ vysvetlil Ferdinand Egyed pohnútku, ktorá viedla k činom. Dodal, že sa snažil vybrať básne najcharakteristickejších autorov zo slovenskej literatúry. „Viem, že výber skrýva v sebe veľa subjektivity, z rôznych dôvodov je každému milšia iná báseň. Mne sa najviac páčili tieto básne. Vedel som, že ich autormi sú také osobnosti, ktoré v antológii nemôžu chýbať,“ dodal zostavovateľ zbierky, ktorá na verejnosti debutovala 13. novembra na Regionálnom slovenskom dni v Šalgótarjáne.

Všetko sa začalo Baladou čerešňových kvetov

