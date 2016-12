Katolícky šľachtic, ktorý chránil evanjelických Slovákov

Uverejnené: pondelok, 10. október 2016, 18:44

Kruh priateľov Slovenského Komlóša v spolupráci so Slovenskou samosprávou VI. a II. obvodu Budapešti slávnostne odhalili pamätnú tabuľu barónovi Jozefovi Rudnyánszkemu na farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nagytétényi, v XXII. obvode Budapešti pri rodinnej hrobke, v ktorej odpočíva sám barón.

„Tohtoročné podujatia Kruhu priateľov Slovenského Komlóša (KPSK) sú zamerané predovšetkým na dôstojné oslavy 270. výročia založenia Slovenského Komlóša,“ začala svoj slávnostný prejav predsedníčka KPSK Alžbeta Hollerová Račková. „Pôvodne sme chceli uskutočniť toto dnešné podujatie na jar, keď je Deň mesta, keď prišli prvé slovenské rodiny na Komlóš a založili dnešné mesto. Získanie povolení si však vyžadovalo niekoľko mesiacov a preto iba dnes máme možnosť, aby sme odhalili tu umiestnenú mramorovú tabuľu. Mnohí sa ma spýtali, tak ďaleko je odtiaľto Komlóš, čo spoločného má barón Jozef Rudnyánszky so Slovenským Komlóšom? Jozef Rudnyánszky vlastnil nielen Békésszentandrás, kde už vtedy boli slovenskí kolonisti, ale aj komlóšsku pustatinu a vlastne organizovane sa pod jeho dozorom uskutočnilo presídlenie prvých osemdesiatich rodín na územie dnešného Slovenského Komlóša. Tieto panstvá sa do vlastníctva rodiny Rudnyánszkych dostali po manželstve baróna s barónkou Júliou Szárazovou, ktorej rodina vlastnila tieto pozemky. Pôvodne pochádzala rodina Rudnyánszkych z Nitrianskej stolice, aj ich majetky sa nachádzali v tejto a v Trenčianskej stolici. S týmto dedičstvom Szárazovej rodiny sa dostalo do vlastníctva rodiny Rudnyánszkych aj toto okolie, kde dnes oslavujeme, aj kaštieľ v Nagytétényi. Rodina Rudnyánszkych postavila aj tento kostol, na stene ktorého sme umiestnili pamätnú tabuľu. Jozef Rudnyánszky v roku 1773 získal titul baróna a ako sa usadila ich rodina tu, začalo sa rozvíjať aj toto okolie. Osobitne sa teším tomu, že aj zo Slovenského Komlóša prišla početná delegácia na túto oslavu, sem do Nagytétényu, ako aj tomu, že je tu s nami aj komlóšsky pán farár, pretože vlastne začiatky evanjelickej cirkvi v Slovenskom Komlóši tiež siahajú do obdobia, keď sa tam usadili prvé slovenské rodiny,“ prízvukovala A. Hollerová Račková.

Viceprimátor mesta Slovenský Komlóš Róbert Motyovszki, ktorý osobne prispel finančne na vytvorenie tabule sa priznal, že jemu, ako znalcovi miestnej histórie svojho rodného mesta bolo prekvapením, že barón Rudnyánszky bol katolíkom. „Prečo potom presídlil evanjelikov z Békésszentandrásu na komlóšsku pustatinu? Preto, aby ich zachránil, aby neboli vystavení náboženským konfliktom, ktoré sa tam vtedy udiali... Mal rád Komlóšanov, mal rád slovenských evanjelikov, najlepším príkladom toho je, keď počas známeho súdneho procesu v roku 1755 – keď Komlóšanov katolícki šľachtici obrali o 7000 katastrálnych jutier – vždy zastával záujmy Komlóšanov. Patrí mu za to z našej strany vďaka, a zároveň ďakujeme aj tým, ktorí sa pričinili o umiestnenie tejto tabule, aby aj tu, v Budapešti sa mohlo naňho spomínať, lebo my na Komlóši si naňho spomenieme každý deň,“ dodal R. Motyovszki.

Miestny katolícky farár Ákos Fülöp aj preto pokladá odhalenie pamätnej tabule za dôležité, lebo – ako uviedol – vďakyvzdanie je pamäťou duše, a je dobré spomínať na osobnosti minulosti, lebo tým sa staráme o svoje korene a tradície. Podľa evanjelického farára v Slovenskom Komlóši Attilu Spišáka pre človeka, žijúceho v 18. storočí, keď naši Slováci prišli na komlóšsku pustatinu, okrem základných, životných a fyzických podmienok bola najdôležitejšia viera. „Viera kresťanská, evanjelická im umožnila prežiť ťažké chvíle, ochránila ich od sebectva a umožnila im vytvoriť veľké spoločenstvá, kamkoľvek sa len dostali z rodného kraja. Barón Rudnyánszky preto bol a je veľkolepou postavou našej slovenskej histórie, lebo jeho činnosťou sa ďalej ochránila evanjelická viera našej populácie, ktorá zachovala až 300 rokov nielen náboženskú, ale aj národnú identitu. Jeho pamiatka je pre nás ako pamiatka na milostivého ochrancu, ktorý dal našim predkom bezpečné roky a stabilný výhľad do budúcnosti. (...) Pamiatka na baróna Rudnyánszkeho nás súčasných Slovákov zaväzuje k tomu, aby sme silnejšie, či už pomocou evanjelickej viery, alebo bez nej udržali slovenskú identitu, čo je pre nás – pre ktorých je to ešte vzácne –, jediná možnosť na udržanie zdravej osobnosti,“ zdôraznil A. Spišák.

Pamätnú tabuľu slávnostne odhalili Gabriella Rudnyánszka v spoločnosti predsedníčky KPSK Alžbety Hollerovej Račkovej. Po požehnaní tabule prítomnými dvoma farármi k tabuli položili vence úcty a vďaky predstavitelia vedenia spolku Komlóšanov, vedúci činitelia mesta Slovenský Komlóš, ako aj predstavitelia slovenskej samosprávy a evanjelickej cirkvi mesta. Spomienkovú slávnosť spestrili recitácie a slovenské ľudové piesne v podaní žiakov komlóšskej slovenskej školy, ako aj príležitostná báseň Juraja Dolnozemského v podaní autora.

CsL

Foto: csl