Sv. Cyril a Metod aj dnes spájajú národy

Uverejnené: streda, 07. jún 2017, 14:12

Pietna slávnosť v Zalaváre

– Aj my, Slováci žijúci v Maďarsku, sa považujeme za dedičov Veľkej Moravy a pokračovateľov cyrilo-metodskej tradície. Toto posvätné a pamätné miesto – Blatnohrad – budeme od dnešného dňa pokladať za naše národné pútnické miesto. Či sa tak zapíše aj do vedomia Slovákov žijúcich v Maďarsku, to ukáže čas.

Tieto slová vyriekla 5. júla 2007 pri osadení základného kameňa v Historickom parku v Zalaváre vtedajšia zástupkyňa predsedníčky Slovenskej samosprávy Budapešti (SSB) Ildika Klauszová Fúziková.

Čas ukázal, slovenskí pútnici z hlavného mesta a okolia sa 3. júna po desiaty raz zišli na pôde niekdajšieho Blatenského kniežatstva Pribinu a Koceľa, kde sa v roku 867 počas cesty do Ríma zastavili sv. Cyril a Metod. Piatykrát mohli položiť vence úcty a vďaky pri soche dvoch vierozvestcov, diele sochárky Ľudmily Cvengrošovej, ktorá zdobí Historický park vďaka Slovenskej samospráve Budapešti a pomoci Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Budapešti, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matice slovenskej a vedeniu obce Zalavár.

...

Vlasta Zsákaiová Držíková

Foto: autorka

