Mamičkám povedzte svoje ďakujem

Slovenská katolícka omša v Budapešti

– Prvá májová nedeľa patrí v Maďarsku tradične všetkým matkám, – povedal vdp. Attila Kónya vo svojej kázni. Preto bola slovenská svätá omša v Budapešti 6. mája zasvätená matkám a starým mamám. Slovenských veriacich z hlavného mesta lákal do Kostola sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha nielen príjemný chládok, ale aj sľubovaný zvuk organa. Keďže bývalého kantora Balázsa Lencseho odviedli od slovenských katolíkov v Budapešti iné povinnosti, bolo nutné hľadať náhradu. Podal preto po cirkevnej línii inzerát a tak sa podarilo nájsť kantora a organistu Imricha Sárköziho, ktorý bude dochádzať do maďarského hlavného mesta zo Slovenska – z Vlčian neďaleko Šale, z obce, do ktorej sa pred 70 rokmi dostalo veľa Pitvarošanov. Pán Sárközi nemá slovenských predkov, zato miluje svoje povolanie a s láskou hrá mariánske spevy aj na staručkom, dosť komplikovanom a veľa skúšanom organe Kostola sv. Jozefa v VIII. obvode Budapešti. Ako povedal, v lete si bude musieť nájsť čas, aby sa bližšie zoznámil s týmto nástrojom a veriacim poskytol čo najhlbší duchovný zážitok. Nech volá organ po rekonštrukcii, svätá omša prvej májovej nedele bola sviatkom organovej hudby.

Po omši sa veriaci presunuli na faru, kde sa na agapé spoločne pomodlili a pohostili. Prítomným sa prihovoril organizátor slovenských sv. omší v hlavnom meste, predseda Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti Kazimír Kápolnai a oznámil termín nasledujúcej slovenskej svätej omše, ktorá sa uskutoční 3. júna.

-etr-

Foto: autorka

