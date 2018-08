Uverejnené: nedeľa, 19. august 2018, 05:13

Vedenie Spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina po vlaňajšom úspešnom pútnickom zájazde rozhodlo aj tento rok usporiadať cestu na Slovensko.

Záujem o zájazd prejavilo značné množstvo členov spolku, napokon sa 11. augusta zišlo pri autobusoch 97 členov organizácie. Vlani podnikli cestu do Levoče a Kežmarku, tohto roku do východoslovenského Jasova a do Rimavskej Soboty.

...

Zuzana Szabóová/KRU

Foto: autorka

