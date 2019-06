Po stopách Martina Luthera

Uverejnené: nedeľa, 23. jún 2019, 05:31

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) na podnet svojho Náboženského a sociálneho výboru (NSV) vlani pri príležitosti uzavretia pamätného roku 500. výročia reformácie zorganizovala pútnický zájazd do Wittenbergu, Českého Těšína a Liptovského Mikuláša. Vzhľadom na minuloročný úspech nebolo otázne, že začiatkom júna sa veriaci opäť vyberú na pútnickú cestu na významné miesta reformácie.

Vedúcim zájazdu bol aj tohto roku člen NSV CSSM, evanjelický farár zo Slovenského Komlóša Attila Spišák. „Ak by Luther žil, určite by sa čudoval, na akej pútnickej ceste sme sa ako luteráni zúčastnili, ale videl by aj to, že toto nebola púť významná v súvislosti s našou nádejou na spásu. Napriek tomu je pre nás dôležité, aby sme spoznali historické pamätníky reformácie, aby sme videli, kde a ako žili jej velikáni a dôležité je aj to, aby sme ako európski Slovania nachádzali styčné body s tu žijúcimi slovanskými komunitami, resp. utužovali už existujúce kontakty. V tejto nádeji sme zorganizovali program zájazdu,“ informoval A. Spišák.

Wittenberg – Český Těšín – Liptovský Mikuláš