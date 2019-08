20 rokov znovuzavedenia slovenského slova v božom chráme v Jozefove

Uverejnené: nedeľa, 11. august 2019, 06:10

Dňa 4. augusta sa v Kostole svätého Jozefa na Námestí M. Horvátha v VIII. obvode v Budapešti konala jubilejná slávnostná omša pri príležitosti dvadsaťročného znovuzavedenia slovenského slova do božieho chrámu v hlavnom meste Maďarska.

Človek blúdiaci uličkami lokality by dozaista nenatrafil ihneď na budovu, ktorá sa vo februári „odela“ do rúška tajomna a obnovenej vonkajšej fasády sa dočká, presnejšie ju odhalia až v marci budúceho roku. Dovtedy sa laik môže domnievať, že na námestí neprebieha rekonštrukcia najväčšieho kostola obvodu, ktorého stavbu začali pred 222. rokmi a trvala 17 rokov, ale vyrastie nový mrakodrap s dvomi 70-metrovými vežami. Hlavným odkazom pobožnosti 18. nedele bola márnosť majetku, bohatstva a peňazí, ktoré nepovznesú ľudskú dušu, skôr ju priklincujú k zemi a zatienia kontakt so stvoriteľom.

...

AR

Foto: autor

Celý príspevok si môžete prečítať v 33. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 15. augusta.

Oplatí sa nás predplatiť.