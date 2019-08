Komlóšska matrika

Uverejnené: streda, 14. august 2019, 05:23

Spravidla každé mesto, mestečko či obec, resp. farnosť má jednu osobitnú, nesmierne vzácnu, priam unikátnu historickú pamiatku z minulosti, uchovávajúcu menné záznamy o jeho predkoch, ktorí sa tam narodili a žili v dávnej či nedávnej minulosti, ktorí svojím spôsobom prispeli k rozvoju a budovaniu tejto lokality a nakoniec v nej neraz aj ukončili svoju pozemskú púť.

Takouto unikátnou pamiatkou je miestna matrika. Matrika mestečka Slovenský Komlóš, presnejšie povedané cirkevná matrika miestneho evanjelického cirkevného zboru, ktorá bola založená spolu so vznikom cirkevného zboru a vtedy obce Slovenský Komlóš v roku 1746, rozhodne patrí medzi takéto vzácne historické pamiatky. Aj keď nepatrí medzi úplne najstaršie dochované evanjelické pamiatky v Uhorsku (kam patrí evanjelická matrika v Košiciach, založená a vedená od roku 1587, v Bardejove 1592, v Banskej Štiavnici 1594, v Spišskej Sobote 1599 či v Šoproni 1656), v každom prípade patrí svojím „vekom“ medzi úctyhodné a veľmi vzácne staré kultúrne pamiatky, na ktoré môžu byť nielen miestni evanjelici (bez ohľadu, či sú to Maďari, či Slováci), ale aj všetci obyvatelia Slovenského Komlóša právom hrdí. Spolu s dnešnými Komlóšanmi môžu byť na ňu hrdí aj všetci bývalí obyvatelia, resp. ich dnešní potomkovia, ktorí sa v minulosti, ba aj v súčasnosti sťahovali z neho za prácou, lepším živobytím, či z iných dôvodov do bližšieho či vzdialenejšieho okolia, ba aj do cudziny – a to nielen do okolitých krajín – na Slovensko, krajín dnešného Balkánu, ale aj do krajín západnej Európy, Severnej a Južnej Ameriky, či do Austrálie.

Ján Hovorka,

EVANJELICKÉ LISTY, Časopis Evanjelického cirkevného zboru v Slovenskom Komlóši

Foto: vzs

