„Je mojou túžbou slúžiť slovenské omše v Maďarsku“

Uverejnené: nedeľa, 17. november 2019, 06:04

Počas druhého dňa IX. Medzinárodného stretnutia speváckych zborov v Kostole sv. Jozefa v Budapešti na slovenskej svätej omši kázal kapucínsky brat Jakubrafael Blahoslav Patay.

Mladý kapucín sa iba nedávno prisťahoval do Budapešti, ale so Slovákmi v Maďarsku mal kontakty aj doteraz, dokonca je stálym čitateľom internetovej stránky nášho týždenníka. Poprosili sme ho, aby sa nám predstavil.

– Ako ste sa dostali do Budapešti?

– Začalo sa to dávnejšie. Ešte v časoch, keď som bol študent, po roku 2000. Konkrétne v rokoch 2004 – 2005. Vtedy maďarská delegatúra nášho rádu – keďže provincia Maďarska zanikla roku 2001 pre nedostatok členov – požiadala okolité provincie, či by sa nenašiel brat, ktorý by bol ochotný prísť sem pomôcť. V Maďarsku je momentálne len 9 kapucínov. Keďže mám veľmi silné historické povedomie, pre mňa Maďarsko nie je cudzou krajinou. Tak som sa prihlásil.

...

Za rozhovor ďakuje

Eva Fábiánová

Foto: autorka

Celý rozhovor si môžete prečítať v 47. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 21. novembra.

Oplatí sa nás predplatiť.