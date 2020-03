Pôstne zamyslenie nad Božím slovom

Uverejnené: nedeľa, 29. marec 2020, 07:01

„Kráčali cestou hore do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení, a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Znova vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať: Pozrite, vstupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom a budú sa mu vysmievať a pľuvať na neho. Zbičujú ho a zabijú, a po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ (Marek 10,32-34)

Ježiš povie: Nebojte sa!

„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nedesí.“ (Ján 14,27)

„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.” (Mt. 20.b)

Dostali sme sa do ťažkej životnej situácie. Vypukla pandémia, celý náš svet trpí. Celému nášmu svetu hrozí veľké nebezpečenstvo, ktoré sa nazýva koronavírus. V histórii už boli podobné epidémie – mor, cholera, španielska chrípka –, ktoré si vyžiadali veľa ľudských obetí. Ľudia na celom svete majú obavy, strach. Určite sa aj my bojíme, hlavne keď sa pozeráme na znepokojujúce správy v televízii. Ľudia neraz podľahnú panike, vlastne nevedia, čo bude zajtra a pozajtra.

Naše mamky, babky a prababky, žiaľ, už museli prežiť takéto ťažké časy, napr. svetové vojny. Naša generácia však na podobné ťažkosti nenarazila: naše deti sa musia učiť doma, nemôžeme mať služby Božie a nijaké podujatie, keď je pokope viac ľudí. Hlavným mottom týchto dní a týždňov je „Zostaň doma!“ Naši farári a naše farárky povzbudzujú veriacich na internete z prázdneho kostola. Náš Pán Ježiš nie náhodou hovoril o sebe ako o „Synovi človeka“, hoci bol Syn Boží, no stal sa človekom: aby nás mohol hľadať, spasiť a vykúpiť. Za to trpel a umrel pre nás na kríži na Golgote. Stal sa ozajstným človekom. Preto nás dokáže pochopiť vo všetkom. Preto pochopí aj náš strach i obavy. Nie náhodou sa aj On musel pomodliť pred krížovou cestou v Getsemanskej záhrade: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ (Mt. 26,39) Potom: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým.“ Pomodlil sa za nás všetkých. A možno ako človek sa bál aj On. Náš Pán Ježiš dobre vedel a poznal, čo znamená strach: lebo bol aj ozajstným človekom. Dobre vedel, že na neho čaká strašné trápenie a smrť. Ale vedel aj to, že potom ho oslávi náš Pán Boh a zvíťazí: vstane z mŕtvych. Náš Pán Ježiš teda dokáže pochopiť aj nás vo všetkom a chce nám aj pomôcť. Chce nás povzbudiť, aby sme sa nebáli. Veď naše životy môžeme ponechať v Jeho mocných a milosrdných rukách. Aj v tomto pôstnom a ťažkom období chce nás posilniť v našej viere, dôvere a nádeji. Náš brat biskup Fabiny v nedeľných službách Božích v televízii povedal, že súčasná situácia, ktorú prežívame, nie je „pokuta“, ale pokušenie... Náš Pán Ježiš, ktorý prešiel svoju cestu až do konca, chce nás povzbudiť, že je s nami „po všetky dni až do konca sveta“. Chce, aby sme sa nebáli: ale aby sme sa spoliehali vo všetkom na Neho. Ako to spievame? „Kto len na Boha sa spolieha a nádej svoju do neho vkladá, nech ako chce, kríž naň dolieha, pod jeho ťarchou nepadá. Svojich Boh sa vo dne, v noci ujíma, dáva pomoci.“ (ES 521. 1.v.) Nech tak žehná náš Pán nás všetkých: aby sme v týchto pôstnych a ťažkých dňoch získali jeho pokoj vyplývajúci z večného faktu, že náš Pán, ktorý je mocný a miluje nás, je s nami a aj zostane s nami naveky, ako to sľúbil, „až do konca sveta.“ Amen.

Pomodlime sa!

Náš Pane, ďakujeme Ti v tomto pôstnom a ťažkom období, že si všetko spravil pre nás: trpel a umrel pre nás všetkých, aby sme mali večný život... Ďakujeme, že rozumieš nám všetkým, ako Syn človeka, poznáš naše obavy a povzbudzuješ nás, aby sme sa nebáli, lebo Ty si s nami vo všetkom a stále. Ďakujeme Ti, že naše životy môžeme zveriť do Tvojich mocných a milosrdných rúk. Prosíme Ťa teraz za našich vedúcich predstaviteľov, za chorých ľudí, za rodiny, za naše deti a za našich mladých, za našich starších a za všetkých, aj za tých, ktorí slúžia obetavo v tejto ťažkej dobe nám všetkým. Daj im silu, trpezlivosť, aby mohli obstáť v ťažkej skúške. Buď k nám milosrdný a zachráň nás. Daruj nám svoj pokoj, napriek všetkému buď a zostaň s nami, ako si sľúbil, „až do konca sveta.“ Amen.

Hilda Gulácsiová Fabuľová

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.