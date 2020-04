Uverejnené: nedeľa, 19. apríl 2020, 06:32

Keď si prečítame evanjelium podľa Matúša 28,1-10, dočítame sa Matúšovej verzie udalostí z veľkonočnej nedele. To, na čo chcem dnes upriamiť vašu pozornosť, je verš 6: „Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal.“ Je to zvláštna veta, však? „Ako povedal.“ Vzkriesenie nemalo byť pre učeníkov prekvapením.

Anjel tu odkazuje účastníkov príbehu na Ježišove slová – pripomína im, že táto udalosť nie je izolovaná, zvláštna, alebo nečakaná. Práve naopak. Toto je vyvrcholenie Božieho plánu, ktoré Hospodin chystal už veľmi, veľmi dlho. A vôbec sa tým netajil. Aspoň nie pred svojimi najbližšími nasledovníkmi.

Náš Boh je totiž hovoriacim Bohom – a je ním aj dnes!

V úvode listu Židom – a inak aj Matúšovo evanjelium bolo celé adresované Židom, resp. kresťanom zo Židov – autor začína slovami: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov.“ (Žd 1,1) Tu sa zastavme.

Boh hovoril so svojím ľudom a komunikoval svoje plány predovšetkým prostredníctvom prorokov.

Ktorúkoľvek časť Písma čítame, všetko so všetkým súvisí. Je to jedna veľká vznešená spleť informácií, ktoré vedú z určitého jasného bodu (stvorenie) k určitému jasnému bodu (druhý príchod Krista). Medzitým je veľa epoch a jednou, rozhodujúcou, bola aj služba a smrť Krista. Prečo bola nevyhnutná? Nie, nie je to zbytočné znovu a znovu pripomenúť. Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni a tým Boh dokázal svoju lásku k nám. Jeho smrť bola dôkazom Božej lásky. (R 5,8)

On trpel, aby sme ty a ja nemuseli jedného dňa – verím, že už je blízko – trpieť za všetko, čo sme urobili v nesúlade s Bohom a jeho predpismi.

Autor listu Židom však pokračuje: „V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.“ On je obraz neviditeľného Boha, odraz Božej slávy. (Žd 1,3)

Vzkriesenie bolo súčasť plánu. A plán bol zverejnený – aspoň tým dvanástim. Ale aj samotný Ježiš sa netajil a poukazoval najmä farizejom a zákonníkom, že keď vidia všetko, čo sa deje okolo neho, jeho rukami, malo by im byť jednoznačné, kým je. Aj Jánovi Krstiteľovi odkázal na otázku, či je On Kristus, že slepí vidia, chromí chodia a malomocní sú očisťovaní. A on z tých znamení porozumel. Farizeji a zákonníci to odmietali. Na svoju škodu.

Ako teda Ježiš zjavoval Boží plán tým najbližším dvanástim? Trikrát predpovedá svoje utrpenie a presný, podrobný sled veľkonočných udalostí (Mt 16,21; 17,23; 20,19). Poslednýkrát Ježiš predpovedá svoju smrť a vzkriesenie pri vchode do Jeruzalema, akoby povedal: ´A je to tu!´

Ježišova obeť nebola ani omylom, ani náhodou. Bola súčasťou Božieho plánu. A takisto ňou bolo aj jeho vzkriesenie. To tiež nemalo byť prekvapením pre učeníkov. Ježiš im to dopodrobna opísal trikrát. Nielen smrť, ale aj vzkriesenie!

Radujme sa! Náš Pán žije! Tak to Boh plánoval od začiatku!

Gabriella Kopas

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.