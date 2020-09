Maglódčania si uctili pamiatku Ľ. Seberíniho

Uverejnené: sobota, 05. september 2020, 07:01

„Narodil som sa 15. augusta 1820 v obci Maglód v Peštianskej stolici, moji rodičia boli evanjelický farár Ondrej Seberíni a Katarína Kizseková,“ píše vo svojom životopise maglódsky rodák Ľudovít Seberíni.

„Svoje detstvo som do siedmich rokov trávil pod starostlivým dozorom mojich rodičov. Keď som dovŕšil 7 rokov, môj otec, ľutujúc, že v maďarskom jazyku nie je dostatočne zbehlý, aby som neostal vystavený tomuto problému, na dva roky ma dal na maďarčinu k reformovanému farárovi do susednej Rákoščaby, v roku 1830 ma zase poslal k svojmu strýkovi Jánovi Seberínimu do Banskej Štiavnice, kde som sa učil deväť rokov.“ Ľ. Seberíni sa napokon stal evanjelickým kňazom postupne v Makove, Segedíne, Bratislave, a bol aj teológ, novinár, básnik, prekladateľ, cirkevný a pedagogický spisovateľ a zástanca slovensko-maďarského duchovného zblíženia. V rodisku mu v deň Sviatku sv. Štefana odhalili pamätnú tabuľu umiestnenú na budove Miestnohistorickej zbierky.

