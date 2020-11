Príbeh o nevidiacom evanjelickom farárovi

Uverejnené: nedeľa, 08. november 2020, 05:28

V deň 13. novembra 1745 sa narodil Francúz Valentin Haüy, zakladateľ prvej školy pre nevidiacich v Paríži. Tento historický deň bol roku 1946 vyhlásený za Medzinárodný deň nevidiacich. Jedným z nevidiacich je aj Štefan Kiss, evanjelický farár so zadunajskými koreňmi, pôsobiaci na Slovensku.

Kým na rovinatú Dolnú zem prichádzali prví osadníci prevažne z južných stolíc stredného Slovenska, do zadunajskej Stolnobelehradskej a Vesprémskej stolice prišli Slováci zo severozápadnej časti Nitrianskej stolice, väčšinou z obcí ležiacich v Myjavskej pahorkatine. Po dvesto rokoch osadenia v týchto priestoroch sa významná časť potomkov prvých tam osídlených Slovákov začala v rokoch 1947 – 48 v rámci povojnovej presídľovacej akcie vracať do krajiny svojich predkov. Takými zadunajskými rodinami boli napríklad Kissovci, Bajzovci a Drškovci z Černe (Bakonycsernye), a na druhej strane z dolnozemskej Békešskej Čaby popri tisíckach iných to bola aj rodina Kerepecká. Tieto rodiny som vybral preto, že majú súvislosť s meritom môjho článku o nevidiacom evanjelickom farárovi Štefanovi Kissovi. Rodina Kissovcov, do ktorej patria aj Bajzovci a Drškovci, sa v roku 1948 z Černe presídlila do Modran pri Komárne a neskôr sa z nich Štefan Kiss st. presťahoval do neďalekých Nových Zámkov.

...

Ján Jančovic

Foto: autor

Celý príspevok si môžete prečítať v 46. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 12. novembra.

Oplatí sa nás predplatiť.