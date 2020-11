Evanjelický kostol plný nádeje

Uverejnené: nedeľa, 15. november 2020, 05:25

Napriek neľahkej situácii ohrozenia koronavírusom sa v evanjelickom kostole v Slovenskom Komlóši 8. novembra zišla hŕstka členov Evanjelického cirkevného zboru, aby poďakovali Všemohúcemu za ochranu a veľkodušnosť počas uplynulých 225 rokov existencie božieho chrámu.

Vlani sa komunita vybrala do nového, jubilejného roka s veľkými nádejami. Následne jar zasiahla do života vírusom, ktorý každého vystrašil. Zároveň však členovia zboru úfali, že do jesene bude po strachu z nakazenia. Tieto nádeje sa, žiaľ, nenaplnili, ba čo viac, prišla druhá vlna a plánované veľké oslavy významného výročia museli odložiť. Cirkevná komunita pod vedením farára Attilu Spišáka sa ale na oslavu patrične chystala, veď dedičstvo predkov ich k tomu zaväzuje. 8. novembra 1795, keď nadšený cirkevný zbor prekročil prah svojho kostola, slovami žalmu č. 90,1 po slovensky vzdal hold večnému Stvoriteľovi: „Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie.“

